NBA季後賽｜塞爾特人輸波陷出局邊緣　泰譚傷出坐輪椅令人擔憂

NBA季後賽東岸準決賽第四場，衛冕的塞爾特人遭受重大打擊，以113：121不敵紐約人，場數落後到1：3之外，主將泰譚（Jayson Tatum）右腳受傷，懷疑傷及阿基里斯腱。有鏡頭影到，泰譚坐輪椅經過球員通道時疑掩臉痛哭。



泰譚搶波時倒地。（路透社）

完場前2分58秒，泰譚倒地受傷。（路透社）

【泰譚受傷片段】

泰譚在第四節尾段受傷，他在搶波時右腳蹬地發力，痛苦倒地，雙手掩住小腿及腳跟的部位。泰譚被扶離場時，提起右腳，只能用左腳觸地發力。從另一影片見到，泰譚坐輪椅經過球員通道回更衣室，他以手掩臉，疑似落淚。運動醫學專家Evan Jeffries在網上表示，從慢鏡見泰譚右腳小腿有震動，可能是阿基里斯腱受傷。

泰譚的右腳不能受力，單腳離場。（Getty Images）

【泰譚坐輪椅回更衣室片段】

一班塞爾特人隊友都十分擔憂泰譚的傷勢，謝倫布朗（Jaylen Brown）說：「真的很難受。」他停頓了7秒後再說：「真的沒有什麼好說。我覺得大家都有點不知所措，不是因為輸波，明顯地是因為泰譚。不過，我們明天就會重新振作起來，繼續前進。」賀福特（Al Horford）則說：「輸波就是輸波。更重要的是，我擔心泰譚。」塞爾特人主帥馬蘇拿（Joe Mazzulla）表示目前不清楚泰譚的傷勢，要等待周二檢查後的結果。

泰譚是塞爾特人的核心球員，今場傷出前上陣40分鐘，攻入全場最高的42分。塞爾特人在首節發揮較佳，之後一度最多領先過14分，但紐約人在第三節起大反撲，以121：113取勝，領先場數3：1。如果紐約人再贏多一場，就能夠淘汰塞爾特人入東岸決賽。