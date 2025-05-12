NBA季後賽｜溜馬炒騎士闖東岸決賽在望　西岸雷霆挫金塊扳平2：2

NBA季後賽，溜馬與騎士上演東岸準決賽第4場，在主場出戰溜馬全場火力全開，在3名球員得分破20分下，全場最多曾領先達44分，最終溜馬就以129：109大勝，總比數領先3：1出線在望。



溜馬在首節打完已取得雙位數領先，到第二節更是火力全開，單節轟入42分，反觀騎士僅有16分進帳，使半場打完溜馬以80：39大幅領先。更不幸是騎士主將米曹（Donovan Mitchell）中場熱身時扭傷，下半場無法上陣。

哈利伯頓帶領溜馬大勝騎士一場，東岸準決賽領先3：1，晉級在望。（路透社）

到了第三節，騎士雖開始急起直進，單節攻入38分，但防守上依然無法頂住溜馬強大火力，甚至一度被溜馬領先達44分，由於分差過大，比賽早早失去懸念，最終溜馬就以20分之差大炒騎士，在本系列賽以3：1「叫糊」。

溜馬施亞琴（右）今仗大爆發，個人攻入21分並搶下6個籃板。（路透社）

溜馬此戰6人得分達雙位數，施亞琴（Pascal Siakam）10射9中取得21分6籃板，端拿（Myles Turner）取下20分7籃板3助攻；替補的托平（Obi Toppin）也有20分的表現。隊友火力全開，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）輕裝上陣，攻入11分5籃板5助攻。溜馬團隊命中率達52.7%。

端拿（右）為溜馬攻入20分，並有7籃板和3助攻。（路透社）

另根據統計，溜馬半場領先41分追平季後賽歷史半場最大領先分差紀錄，原紀錄正好就是騎士在2017年東區冠軍賽第2戰所創下；溜馬半場狂轟80分則是創下隊史紀錄，此外，溜馬單是在上半場就送出25次助攻，也寫下聯盟自1997-98年以來的季後賽新高紀錄。

金塊眾將現疲態，主場不敵雷霆，雙方整個系列賽暫打成2：2平手。（路透社）

另一邊廂，西岸準決賽金塊迎戰雷霆的第四戰則上演「鬥低分」賽事，雙方全場命中率都欠佳；最終金塊以87：92不敵雷霆，系列賽打成2：2。

兩軍開賽後完全手感欠奉，雷霆單節22投僅6中、三分球11射1中，僅憑主將「SGA」基捷斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下17分；主隊金塊全隊同樣是22投僅2中，三分球14投全炒只得8分。兩隊首節合計僅得25分，寫下季後賽最低總得分歷史；半場打完雷霆暫時以42：36領先金塊。

金塊韋斯保克今仗表現落力，仍難阻球隊吞敗。（路透社）

易籃後主場的金塊終於甦醒，祖傑（Nikola Jokic）的帶領下打出一輪33：21攻勢，一度以69：63反超雷霆。然而末節金塊手感再度急凍，結果本系列賽2：2回到平手局面。