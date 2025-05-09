NBA熱話｜皮雅斯願賭服輸行路返工　嘆綠軍「把我推至如斯境地」

NBA班霸塞爾特人名宿、籃球名人堂球員皮雅斯（Paul Pierce），日前在塞爾特人對紐約人季後賽第二場為電視擔任評述時「立flag」許下豪情壯語：「如果塞爾特人第2場再輸，我聽日就行15英里返工，著睡袍，赤腳，我將一切賭在這場比賽上面！」

結果綠軍一眾後輩有負大師兄厚望再輸一場，被紐約人領先至2：0，而皮雅斯則講得出做得到，做個找數真漢子著睡袍行路返工。



塞爾特人連輸兩場，大師兄皮雅斯都要願賭服輸。（路透社）

可能由「綠軍」輸波一刻開始，皮雅斯內心已上演小劇場：到底我明天回電視台被同事恥笑好，還是真是找數行路好？結果外號「真理」（Truth）的皮雅斯選真面對現實，願賭服輸。不過難題來了，他口輕輕以為要行15英里，打開Google地圖後發現實際上距離是20.2英里，即逾32公里，估計要行8小時...... 他心想：難道要凌晨3點開始出發？

結果翌晨他大約5點出發，長途跋涉從家中步行前往24公里以外的塞爾特人主場，雖然沒有真的赤腳步行，但他確實穿著睡袍出動。

皮雅斯一大清早就信守諾語，穿著睡袍行路返工。

皮雅斯「找數」期間不時透過社交平台更新情況，早上摸黑出發時的影片最令人印象深刻，慢慢走到破曉，他有感而發：「不敢相信，塞爾特人就這樣把我推至如斯境地，還有漫漫長路要走呢。」在另一段短片中，看到已滿身大汗的皮雅斯即將穿過山頭，走了約4英里，需要休息一下。

走至接近終點時，昔日一起拿總冠軍的隊友、常常和他在節目上針鋒相對的加尼特（Kevin Garnett），「剛好」開車經過他的上班路，加尼特還故意嘲諷他：「嘿，你的安全帶呢？」

皮雅斯臨到終點前，還「巧遇」老Best加尼特，後者當然要贈佢幾句。

接近下午1時，皮雅斯終於抵達目的地，曾經是頂尖運動員的他最終只花費約7小時就走完全程，在到達目的地那一刻，汗流浹背的皮雅斯忍不住興奮大喊：「我果然是真理（The Truth）」，他還藉此為塞爾特人打氣：「希望能激勵我的塞爾特人，讓我們在這個系列賽重整腳步，最終勝出。」

趕及節目出街的皮雅斯，不忘重溫一下球員時代的經典時刻，故意坐輪椅進入錄影廠，作為收數真漢子接受眾人歡呼，皮雅斯事後在直播中坦言「我不會再胡亂輸賭任何事情了...... 我有一種終於完成了一件瘋狂的事的感覺。」