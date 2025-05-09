NBA季後賽｜勇士缺居里即被打爆　蘭度領軍取雙雙　木狼追平1：1

NBA季後賽西岸準決賽，本港時間周五（9日）早上勇士主場上演今個系列賽第二場迎戰木狼的賽事。木狼憑藉靠蘭度（Julius Randle）攻下24分、7籃板、11助攻的全能表現，以及全隊高達43%的三分球命中率，以117：93擊敗有主將史提芬居里（Stephen Curry）缺陣的勇士隊，系列賽追平1：1。



居里在首戰只打了13分鐘就因為左後腿筋拉傷退場，缺席今天賽事，但他在球隊賽前熱身投籃時，仍現身場邊幫忙執波。根據勇士球團評估，居里至少要休息1周，有可能缺席本系列賽第2至第4場賽事。

居里缺席西岸準決賽第2場賽事，僅在球隊熱身時化身執波仔登場。（路透社）

缺少居里的勇士開局相當不順，被木狼打出一輸13：0的攻勢，直到比賽開始5分鐘後，始由占美畢拿（Jimmy Butler）的三分球開齋。

今仗缺少居里，勇士占美畢拿獨力難支。（路透社）

根據美國媒體Sportradar統計，勇士今天首節僅拿到15分，是球隊自2016年總冠軍賽第6戰以來的最低分，當時勇士在那場對騎士隊的比賽首節僅獲得11分。

木狼憑藉靠蘭度（左）攻下24分及11助攻的全能表現，總場數扳平1：1。（路透社）

勇士今日全場比賽都未曾領先過，最多落後達25分，以往倚靠三分球作「殺手鐧」，但今日全隊僅32投9中，命中率只有28%。

木狼「蟻俠」愛華士（Anthony Edwards）今仗一度因腳踝受傷離場治理傷勢，下半場重新上陣最終取得20分9籃板。（路透社）

反觀主場作戰的木狼找回外線手感，擺脫首戰29投僅5中的尷尬局面，今天共有7名球員攻入過三分球，除了蘭度外，後備上陣的亞歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）三分球6投4中，拿下全隊第二高的20分。

勇士祖蒙特格連，再領2次技犯就要自動停賽一場。（路透社）

勇士格連（Draymond Green）在第2節早段，又擊中木狼的里德（Naz Reid）頸部，遭判技術犯規，已經是他季後賽第5次技術犯規，按例格連再吞下2次技術犯規，就將自動停賽1場。