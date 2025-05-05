NBA季後賽｜畢地希特狂灌9球三分　助勇士關鍵戰挫火箭闖西岸四強

NBA季後賽西岸首圈，勇士與火箭本港時間周一（5日）早上上演搶7關鍵戰。憑藉奇兵畢地希特（Buddy Hield）挺身而出轟入9記三分球、包辦33分，助勇士淘汰火箭躋身西岸四強，將遇上淘汰湖人的6號種子明尼蘇達木狼。



勇士畢地希特在關鍵第7場對火箭成為奇兵，全場轟入33分，包括9球三分球。（Getty Images）

勇士主將史提芬居里首節遭火箭死守，單節4投0中並未得分，反而祖蒙特格連及畢地希特首節各入兩球三分，助勇士打完首節取得23：19領先。戰至第二節，勇士更靠畢地希特三分火力全開，把領先差距擴大到14分，打完半場，勇士51：39領先，畢地希特攻入半場6球三分球、獨取22分。

勇士老將組合居里及畢拿今仗出盡渾身解數，終擊退火箭殺入西岸四強。（Getty Images）

勇士雖在第三節一度擴大領先到15分，但其後火箭卻打出一波14：4的攻勢追上，儘管畢地希特突然「啞火」，但上半場僅拿3分的居里卻及時找回手感，助勇士重新擴大領先優勢到雙位數，甚至在比賽末段勇士打出10：0的小高潮，在最後2分半鐘擴大領先優勢至20分，作客將火箭淘汰。

占美畢拿今個系列賽勞苦功高。（Getty Images）

勇士祖蒙特格連今天15投7中，貢獻16分、6籃板及5助攻，特別在進攻表現令人驚喜，不過勇士今日大部分得分都來自正選，板凳陣容只有卡科隆尼（Kevon Looney）取得3分，相信卡爾教練仍然需要花時間找出更多得分點。落敗的火箭則以亞文湯臣（Amen Thompson）24分最高，辛古恩（Alperen Sengun）21分、14籃板，雲菲特（Fred VanVleet）17分、7籃板。