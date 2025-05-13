NBA｜獨行俠爆冷獲第一選秀權　狀元大熱門與勒邦占士相題並論

親手送走當錫（Luka Doncic）後，達拉斯獨行俠的總經理哈里遜（Nico Harrison）受盡千夫所指。NBA在美國時間周一（12日）抽選新一季的選秀權誰屬，獨行俠竟以1.8%的渺茫機率中狀元籤，大有機會揀選杜克大學的「怪物新人」費治（Cooper Flagg），配合安東尼達拉斯﹑K艾榮﹑K湯臣等球星，達拉斯的陣容令人期待。

完成驚天交易後，哈里遜依然力撐交易決定正確，堅稱「不為交易感後悔」，如今看來他的堅持有回報，更惹來陰謀論疑雲。



當錫被交易至洛杉磯湖人，是今年NBA的一大話題。（路透社）

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今年2月，達拉斯獨行俠投下震撼彈，執行驚天交易，送走領軍人物當錫，換來洛杉磯湖人的安東尼戴維斯。從加入NBA起，當錫早已是達拉斯的代表人物，連他都沒有想過離開，此舉引來獨行俠球迷極大的反彈，總經理尼高哈里遜堅持己見，所盡外界批評，下台聲音不絕。

經過NBA公布新一季選秀權，或許不少獨行俠球迷要向哈里遜道歉！獨行俠爆冷獲得來季狀元籤，聖安東尼奧馬刺與費城76人分別取得第二及第三選秀權。根據機率，獨行俠獲得第一選秀權的機率只得1.8%，難怪代表達拉斯的名宿Rolando Blackman在台上笑逐顏開。

達拉斯獲得下季的狀元籤，名宿Rolando Blackman在台上笑逐顏開。（路透社）

獨行俠球會史上從未獲得第一選秀權，以結果論來說，哈里遜當日的堅持終有回報，如今換來復興達拉斯的大好機會，但卻惹來不少陰謀論。網民推測NBA藉當錫轉會博得全球的注意，如今這支狀元籤正達拉斯的回報。

尼高哈里遜又贏！（Getty Images）

無論如何，獨行俠新一季將迎來「三狀元」陣容，新狀元配合K艾榮﹑安東尼戴維斯，還有經驗老到的K湯臣，這陣容令人期待。杜克大學的谷巴費治是下季的狀元大熱門，這名18歲新星甚至與勒邦占士相題並論。

身高6呎9吋﹑勝任小前鋒或大前鋒的費治，早在中學時期已經打響名堂，他早年獲得尼史密夫年度最佳高中球員（Naismith Boys High School Player of the Year）的殊榮，是史上第一名高中二年級的學生獲獎，高比拜仁﹑韋伯（Chris Webber）﹑傑特（Jason Kidd）﹑勒邦占士等名將也曾奪獎。

費治以突出的身體質素見稱，在高中時期領軍拿下30勝的誇張戰績，上年更以高中生身份入選準備隊，與美國夢幻隊拍跳﹑備戰巴黎奧運，此子表現亮眼，更被外媒形容為是勒邦占士後最強的美國新人。