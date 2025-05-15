NBA季後賽｜木狼連續兩季闖西岸決賽　愛華士奠生涯里程碑

NBA季後賽西岸準決賽，木狼鬥到第5場終於解決了有主將居里（Stephen Curry）缺陣的勇士，率先躋身西岸決賽。木狼在主將安東尼愛華士貢獻22分下，主場以121：110擊敗勇士，以總場數4：1連續兩年殺入西岸決賽。



勇士賽前落後場數1：3的出局邊緣，但可惜射手史提芬居里始終未能及時復出。缺少核心人物下，勇士今仗大部分時間落後，於第3節中段更一度落後25分。

自西岸準決賽首戰後就未能上陣後的居里，只能眼白白看着球隊被木狼淘汰。（資料圖片/Getty Images）

勇士今個系列賽可謂寫下悲慘紀錄，自居里自2012/13球季首次帶隊闖入季後賽以來，從未有系列賽只打5場就出局。居里生涯共10度闖進季後賽，雖然不是每次都能闖進總決賽，但他們至少能和對手纏鬥到第6場才出局。

自居里在今個系列賽首戰左腿受傷後，勇士就兵敗如山倒，吞下4連敗被淘汰，亦是勇士總教練卡爾（Steve Kerr）掌帥後，首次在季後賽連輸4場。

卡爾教練執掌勇士以來，首次在季後賽連輸4場。（路透社）

反觀木狼可謂如日中天，主將「蟻俠」（Ant-Man）愛華士（Anthony Edwards）取得22分12助攻，生涯季後賽累積得分達1000分，成為史上第6位能在24歲前就達成這項里程碑的球員。

愛華士（右）職業生涯季後賽累積達1000分，成為史上第6人能在24歲前達此里程碑的球員。（路透社）

現年23歲的愛華士，上季已率領木狼打入西岸決賽，惜最後被獨行俠淘汰。今季捲土重來，先在首圈勇挫第3種子湖人，然後再以4：1手刃勇士。

愛華士在本系列賽平均貢獻26.2分，當中更有兩戰繳出至少30分，生涯季後賽得分在今場後正式突破1000分，過去僅有高比拜仁（Kobe Bryant）、勒邦占士（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柏加（Tony Parker ）和泰譚（Jayson Tatum）曾在24歲前完成這項里程碑。

帶領木狼連續兩年闖入西岸決賽的愛華士賽後揚言：「我們仍不滿足。」（路透社）

木狼連續兩年殺入西岸決賽，是史上僅第二支以6號種子身份晉身西決的球隊，另一支則是1995年的火箭，而當年火箭最終更成史上奪總冠軍的最低種子球隊，可能對木狼封王有所啟示。愛華士賽後也矢言：「我們剛躋身西決，我們仍不滿足。」主帥芬治（Chris Finch）則表示：「我們今季的目標就是證明自己上季晉身西決並非僥倖，而是真材實料。」

塞爾特人缺泰譚 將士用命扳回一城

另一邊廂東岸準決賽，塞爾特人雖然有主將泰譚（Jayson Tatum）阿基里斯腱重傷缺陣，但在落後1：3的出局邊緣下將士用命，在主場以三分攻擊狂轟紐約人，以127：102贏出第5場，系列賽追成2：3。

雖有泰譚重創收咧，但塞爾特人齊心搶得第5場勝利，其中「小白」韋特（右）轟下全隊最高的34分。（路透社）

雙方上半場打完以59：59平手，但下半場塞爾特人開始以三分狂轟濫炸，打出一輪32：17的攻勢，三節打完領先紐約人15分，最終以25分之差痛宰對手扳回一城。塞爾特人全場共投入22顆三分球，命中率高達44.9%，「小白」戴歷韋特（Derrick White）攻入7顆三分轟下全隊最高的34分、謝倫布朗（Jaylen Brown）取得全隊第二高的26分。