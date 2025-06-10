超級工商盃相隔7年復辦　香港隊惡鬥CBA球會　李琪預告有外援助拳

相隔7年，香港再次舉辦「超級工商國際籃球邀請賽」，6月24至29日在灣仔伊利沙白體育館舉行。賽會今年邀請CBA球隊來港，與東道主香港隊及新加坡、馬來西亞、泰國等球隊爭標。今屆轉任教練的前港將李琪感嘆，香港隊近年出戰機會愈來愈少，今次難得主場出戰，對本地籃壇是好事。



超級工商盃對上一次在2018年舉辦。（資料圖片／任祉羲攝）

超級工商盃自1990年首度舉辦，但對上一屆已經是2018年。賽事相隔7年後回歸，將有8支球隊參加，包括CBA的福建晉江文旅、天津先行者、以深圳烈豹為班底的廣東隊、來自中國大學生聯賽的中南大學，以及工商盃常客新加坡、馬來西亞、泰國隊，東道主香港隊則以「香港明星隊」名義出戰。

籃總今日開記招公布超級工商盃詳情。（趙子晉攝）

籃總今日（10日）舉行記者會為比賽抽籤，香港隊被編進A組，與CBA的天津隊、廣東隊及新加坡同組。小組賽由6月24至26日上演，每組出線的球隊將在28及29日再出戰，爭奪工商盃殊榮。

超級工商盃門票分為兩種票價，頭3日小組賽票價為60港元，淘汰賽票價為120港元，另設200港元的套票，可觀賞全部5日賽事。

超級工商盃分組名單



A組：天津先行者、廣東隊、新加坡、香港明星隊

B組：福建晉江文旅、馬來西亞、泰國、中南大學



37歲的老將李琪表示今次工商盃將擔任教練。（趙子晉攝）

香港隊今次以「香港明星隊」名義出戰，擔任教練的李琪表示，港隊陣容以亞洲盃外圍賽的主力為骨幹，效力香港金牛的球員需要備戰新一季NBL而不會入選，同時亦有球員有傷在身，故暫未公布港隊名單。李琪亦透露，除了香港球員外，今次邀得兩名外援助拳，分別是效力乙組球會及澳門黑熊的球員。

香港隊今年2月戰畢亞洲盃外圍賽，6戰皆北無緣晉級，連世界盃外圍賽都未能入圍，李琪指港隊近年比賽愈來愈少，所以更珍惜今次主場出賽的機會：「以前香港隊有不少比賽，亞洲盃外圍賽、世界盃外圍賽、亞運、甚至東亞運，但近年出外比賽機會愈來愈少，『一隻手都數得晒』，戰畢今年的亞盃外後，今年剩餘港澳埠際賽及粵港盃，所以有機會在超級工商盃亮相，更是主場出擊，對香港球員是十分重要。」

李琪指超級工商盃的水平十分高，畢竟鮮有機會與CBA球隊交手，今次有望與天津和以深圳烈豹為班底的廣東隊碰頭，李琪認為對香港籃球是好事：「香港籃球少有機會對高水平的球隊，之前盛傳香港球隊想參戰CBA，今次賽事就是一個考驗，究竟香港的籃球水平能否跟得上CBA。面對兩支CBA球隊必定是難打，但可以感受一下差距，讓香港球員知道都是好事。」