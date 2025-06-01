NBA溜馬挫紐約人東岸封王　名宿米拿感動見證　總決賽與雷霆爭冠

NBA東岸決賽Game 6印第安納溜馬主場以125：108擊敗紐約人，以場數4：2晉身總決賽，將與西岸王者雷霆爭冠。

溜馬對上一次入總決賽已經是2000年，經歷四分一世紀，當年領軍的主將列治米拿（Reggie Miller），今仗負責為電視直播當現場評述，感動見證球員年代唯一效力過的球隊再次高捧東岸冠軍，賽後與被指甚有他影子的哈利貝頓（Tyrese Haliburton）緊緊擁抱。



NBA東岸決賽Game 6印第安納溜馬主場以125：108擊敗紐約人，昔日主將列治米拿也在場見證。（Getty Images）

施亞琴成東岸決賽MVP

溜馬上半場一路稍為領先，半場68：64有4分優勢，關鍵是第3節34：23較紐約人攻入多11分，第4節前拉開至15分距離，作客的紐約人無力挽回，以108：125敗陣，場數2：4出局。

溜馬雙星施亞琴（Pascal Siakam）和哈利貝頓繼續發揮水準，施亞琴攻入全場最高的31分另加3個封阻，獲頒東岸決賽MVP，哈利貝頓得21分、13助攻、3偷球，全隊多達7人得分達到雙位數，可見全隊發揮平均。紐約人的奧奴比（OG Anunoby）得24分、唐斯（Karl-Anthony Towns）有22分14籃板，布倫臣（Jalen Brunson）19分7助攻，不足以領軍自1999年後再次晉身總決賽。

施亞琴成東岸決賽MVP。（路透社）

米拿現場感動見證溜馬再入總決賽

1967年成立的溜馬，當年在與NBA並存的ABA（American Basketball Association）3度奪冠，但1976年ABA解散加入成為NBA一員後，只曾在射手列治米拿領軍下在2000年打入總決賽，當年以場數2：4不敵湖人無緣冠軍指環。時隔25年溜馬終能戰總決賽，今仗賽前先因列治米拿負責直播評述，引起紐約人球迷高度不滿，不滿TNT電影台的決定。

米拿球員年代溜馬與紐約人已是東岸宿敵，可是他已為TNT評述多年，而他在溜馬主場大受球迷歡迎，當現場鏡頭轉向他的時候，即獲主場球迷起立致敬。他評述時盡量中立持平，不過到比賽一完，米拿還是忍不住走到鬥心不遜他當年的哈利貝頓，大力緊緊擁抱這位後輩近10秒之久，到捧盃一刻，他站在班主Herb Simon身旁，開心地與溜馬球員一起慶祝，退役多年依然耀眼。

米拿賽後大力緊緊擁抱哈利貝頓近10秒。（Ｘ影片截圖）

紐約人今仗無法再次展現體力化打法和高強度防守，反再次被溜馬的快攻突襲得手，今場兩隊快攻得分溜分以25：10拋離，回看整個系列賽以106：48在這領域佔絕對優勢，命中率也較佳。

溜馬教練卡利斯利（Rick Carlisle）形容今年季後賽是趟「奇妙旅程」，他們從未贏得NBA總決賽，能否一鼓作氣打破宿命，還看全軍能否繼續維持爭勝決心，以及雙子星施亞琴和哈利貝頓會否受制雷霆嚴防大大影響發揮。