軒尼詩道籃球場增設「四分線」　網民笑稱要改口：轉身射個四分波

軒尼詩道籃球場的「四分線」引起熱議，相關照片在社交網站廣傳，有網民笑稱以後要改口講「轉身射個四分波」。軒尼詩道籃球場去年底起封閉翻新，近日翻新工程大致完成，籃球場地面在三分線以外，還增畫了一條四分線。限於場地大小，三分線及四分線皆未能延伸至底線。負責管理軒尼詩道籃球場的康樂及文化事務署，回覆其他本地傳媒時表示，在球場設計中加入四分線可以增加使用者的樂趣，同時不會影響場地實際用途。



正在翻新的軒尼詩道籃球場加上四分線。（顏銘輝攝）

近日不少網民討論這個鄰近灣仔集成中心的籃球場，在網上分享照片，焦點落在四分線之上。球場翻新後設計色彩繽紛，中圈及鎖匙圈的圓周用上彩色，三秒區用上灰色，三分線內的區域用上黑色，而最特別是三分線外尚有另一條弧線。設計者可能擔心大家都不認識那條弧線，在左右外面各加上「四分線（4 points line）」的字眼。三分線及四分線之間的區域被塗上彩色。

受現場面積所限，三分線都未能伸延至底線，使用者不能在零角度位起手射三分以至四分球。

正在翻新的軒尼詩道籃球場加上四分線。（顏銘輝攝）

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軒尼詩道籃球場關閉至6月30日 康文署：增設四分線添樂趣

有網民表示「見到地上嘅字更加嚇一跳」，亦有人表示以後要改口講「轉身射個四分波呀」。康文署回覆其他本地傳媒表示，這個籃球場主要為康樂用途，並非用來比賽，添加四分線可以為使用者增加樂趣，不會影響場地實際用途。

想一嘗射四分波滋味的市民還要等一等，根據康文署在球場外張貼的公告，球場於2024年11月4日至2025年6月30日暫時關閉，以便進行美化工程。看來這個設四分線的籃球場最快要待7月1日才重新開放。

根據康文署網站資料，這個籃球場位於灣仔軒尼詩道遊樂場，設泛光燈照明，開放時間為早上7時至晚上11時。

軒尼詩道籃球場外的公告指，球場由2024年11月4日至2025年6月30日封閉，進行美化工程。（顏銘輝攝）

軒尼詩道籃球場位於灣仔軒尼詩道遊樂場內，鄰近集成中心。（顏銘輝攝）

目前正規籃球賽例並沒有四分線或四分波，只有極少數賽事為增加得分機會及球賽刺激，加設了四分波。在24/25球季的菲律賓職業籃球聯賽，首度引入四分線的賽例，四分線離籃框27呎（8.2米），離三分線則為5呎（1.5米）。菲律賓聯賽的四分線沒有伸延到底線，球員只能在弧頂射四分波。

在菲律賓的職業籃球比賽，設有四分線及四分波。（YouTube片段截圖）