NBA｜40歲勒邦占士留效湖人多一季　將征戰23年創紀錄

40歲的勒邦占士（LeBron James）會執行合約中的球員選項，在25/26球季繼續為湖人效力，將創紀錄第廿三季征戰NBA。勒邦占士打多50場比賽，就可以打破NBA名宿柏利殊（Robert Parish）的常規賽上陣紀錄。



40歲的勒邦占士會為湖人留效多一年。（Getty Images）

美媒《ESPN》報道，勒邦占士的經理人公司行政總裁列治保羅（Rich Paul）表示，湖人球星勒邦占士會執行合約中的價值5260萬美元（約4.13億港元）球員選項，留效多一年。

「勒邦占士渴望爭奪總冠軍。」列治保羅說：「他知道湖人着眼建設未來。他理解這一點的，但他亦看重贏得總冠軍的現實機會。」

「我們理解為未來做準備的同時想要贏冠軍的難度。我們確實希望評估在勒邦占士人生及職業生涯的這個階段，什麼對他是最好的。他想珍惜所餘下的每一個賽季，湖人隊理解這一點，他們持支持態度，並願意為他創造最有利的條件。」

40歲的勒邦占士會為湖人留效多一年。（Getty Images）

勒邦占士目前已征戰NBA 22年，與卡達（Vince Carter）並列紀錄，如果他下季繼續出戰，將創造新的紀錄。目前未知勒邦占士只想打多一季退役，還是想打多幾季。

勒邦占士目前參加過1562場常規賽，離柏利殊的紀錄1611場相差49場，打多50場便可刷新紀錄。

勒邦占士在2003年以「狀元」身分開始NBA生涯，先效力騎士，及後加盟熱火，至2014年回歸騎士，到2018年投湖人至今。他贏過4次NBA總冠軍。