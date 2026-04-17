NBL總決賽｜香港金牛作客反勝上海玄鳥　董健射入準絕殺3分波

2025/26賽季全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽，周四（16日）晚在上海青立方運動中心舉行首場比賽，香港金牛球員董健命中「準絕殺」三分球，幫助衛冕冠軍以79：76作客反勝。



主隊開局狀態良好，洛維特（Marcus LoVett Jr.）三分率先開花，程望樊遠射得手，威爾遜（Shemar Wilson）入樽更點燃主場氣勢，球隊早早建立兩位數領先優勢。第二節，上海玄鳥攻勢不減，郭豐瑋連續籃下進攻得手，分差一度拉開至18分。隨後香港隊美臣鍾斯（Mason Jones）和盧藝文連續投籃命中，半場結束時把分差追到35：43。

16日晚2025／2026賽季全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽首場比賽打響。（Instagram@hongkongbulls）

上海玄鳥VS香港金牛比賽精華：

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易邊再戰，香港金牛加強了防守，所羅門（Richard Solomon）和美臣鍾斯內外結合，率金牛反超前。比賽最後時段，比分來到73：73，美臣鍾斯和道格拉斯（William Douglas）先後為香港隊和上海隊命中三分後，香港隊球員董健再進一個三分球，完成「準絕殺」。

此役上海隊洛維特攻入全場最高的32分，道格拉斯貢獻18分5個籃板3次助攻。香港隊五人得分上雙，美臣鍾斯與盧藝文均得到14分。

上海玄鳥主教練楊贊賽後表示，

全隊展現出了很強的拼勁，面對衛冕冠軍絲毫不畏懼，雖然結果可惜，但大家的表現值得肯定。球隊會就本場出現的問題積極調整，帶着信心繼續接下來的客場征程。

此役過後，香港金牛在五局三勝制的總決賽中先下一城，距離達成三連冠目標更進一步。接下來兩隊將移師香港啟德體藝館進行兩場比賽，如果上海能夠贏下其中一場，雙方將在4月24日重回上海青立方運動中心進行第四戰。

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