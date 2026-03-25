NBA | 勇士公布穆迪最新傷情　髕腱撕裂需動刀治療　確定賽季報銷

【NBA】金州勇士球星穆迪（Moses Moody）昨日（24日）在`比賽中不慎傷了膝蓋，且關節處嚴重變形，今天他的傷勢也已經確認，為髕腱撕裂，接下來將動刀治療，今季確定報銷。



穆迪先前因傷休息10場比賽，直到昨天才正式回歸，上場34分鐘攻入全隊最高的23分，不過就在球隊打入加時賽，在最後關頭完成偷波後準備快攻入樽之際，起跳後卻在無碰撞的情況下失去重心倒地，從轉播畫面可以看到，他的膝蓋呈現了不規則彎曲，最後就被抬上擔架推離球場。

勇士今天發布穆迪傷情通報，經MRI檢查確診為左膝髕腱撕裂。（X@warriors）

穆迪的受傷，讓勇士總教練卡爾（Steve Kerr）憂心忡忡，只希望子弟兵可以沒事，他說：

好不容易等到他回來，結果卻發生這種事，你只能祈禱傷勢不要太嚴重，但看起來真的很嚴重。

針對穆迪的傷勢，勇士球團今天出面說明，他的左膝髕腱出現撕裂的情況，將在本週稍晚接受手術，確定缺席本季剩餘所有比賽。

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