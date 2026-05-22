NBA季後賽︱紐約人再勝騎士總比數2：0　夏登正負值-22防守成弱點

【NBA季後賽】NBA東岸決賽繼續進行第二場較量，客場作戰的克利夫蘭騎士以93：109不敵紐約人，約約人總比數領先2：0。本場比賽騎士37歲老將夏登（James Harden）得到18分6個籃板2次助攻2次偷波，但正負值為慘淡的-22，米曹（Donovan Mitchell）得到26分。



上一場比賽，騎士在末節手握22分巨大領先優勢之後遭遇史詩級崩盤，最終經過加時賽以104：115不敵對手，錯失系列賽客場比賽中最好的贏球機會。對於沒有主場優勢的騎士而言，第二場客場比賽的意義十分重大，如果能取得勝利，那麼騎士將在後續賽程中打掉紐約人的主場優勢，帶着1：1的總比數回到克利夫蘭主場作戰；倘若輸球，那麼騎士將帶着0：2的總比數回到克利夫蘭，若再被紐約人攻陷主場，就將徹底瀕臨被淘汰邊緣。

克利夫蘭騎士以93：109不敵紐約人。（Getty Images）

NBA季後賽克利夫蘭騎士以93：109不敵紐約人：

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本場比賽首節，騎士在開局搶佔主動權，他們前半段送上一波17：6的攻勢領先，紐約人也在隨後及時回暖迅速追上比分，首節結束時騎士取得3分領先。

次節紐約人僵持之中依靠布列捷斯（Mikal Bridges）的入球反超，這之後的拉鋸戰，紐約人一直保持着微弱領先，但紐約人核心布倫臣（Jalen Brunson）在進攻端遲遲找不到感覺，半場6中1僅得2分錯失幫助球隊拉開比分的機會，好在唐斯（Karl-Anthony Towns）和祖舒赫特（Josh Hart）穩定輸出拿下25分，為紐約人53：49領先騎士進入下半場。

換邊再戰，騎士在第三節前半節遭遇得分荒，6分鐘內僅得4分，紐約人順勢送出一波14：4的攻勢拉開兩位數領先，之後騎士雖然狀態有所回暖但也無法阻止對手，三節結束時紐約人手握15分領先。末節騎士反撲送上8：0的攻勢追趕比分，但紐約人總能關鍵時刻拿分，分差也一直維持在10分上下，末段紐約人依靠布倫臣連續拿分終結比賽懸念。最終，紐約人主場109：93擊敗騎士再下一城，總比數2：0取得領先。

全場比賽，紐約人當家球星布倫臣得到19分14次助攻，唐斯得到18分13個籃板，上半場一度被放空的祖舒赫特成為改變比賽走向的關鍵球員，他全場得到26分4個籃板7次助攻。

祖舒赫特全場得到26分4個籃板7次助攻。（Getty Images）

儘管夏登在本場沒有出現失誤，18分的表現堪堪算是及格，但他的外線防守能力依舊成為騎士屢被針對的弱環。對於騎士而言，在東岸決賽這種競爭環境中指望一名37歲的老將顯然不現實，想要守衛主場，米曹、莫比利（Evan Mobley）等球星需要拿出更高能量。雙方第三場較量將在5月24日8時開打。

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