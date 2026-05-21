NBA年度最佳新秀名單公布　費勒、努佩爾與艾治甘比獲全票當選

【NBA】達拉斯獨行俠球員費勒（Cooper Flagg）新人球季表現亮眼，不僅奪下NBA年度最佳新秀，更以全票之姿入選年度最佳新秀一隊，成為本季最受矚目的新人代表。與他一同入選的還包括夏洛特黃蜂努佩爾（Kon Knueppel）、費城76人艾治甘比（VJ Edgecombe）、聖安東尼奧馬刺迪倫夏柏（Dylan Harper）以及曼菲斯灰熊考沃德（Cedric Coward）。其中費勒、努佩爾與艾治甘比皆獲得全票肯定。



年度最佳新秀票選中，費勒以56張第1名選票，些微差距擊敗杜克大學前隊友努佩爾的44票。兩人本季都打出驚艷成績，費勒場均21分、4.5次助攻，努佩爾則繳出18.5分，並以273顆三分球成為NBA史上首位拿下三分球王的新秀。艾治甘比則以場均16分名列新秀得分榜第3。

NBA公布年度最佳新秀一隊。（X@NBA）

至於年度最佳新秀二隊，成員包括新奧爾良塘鵝昆恩（Derik Queen）、薩克拉門托帝王雷諾（Maxime Raynaud）、塘鵝費爾斯（Jeremiah Fears）、猶他爵士貝里（Ace Bailey）以及多倫多速龍莫瑞鮑利斯（Collin Murray-Boyles）。

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