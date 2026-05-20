NBA季後賽東岸決賽G1｜紐約人落後22分後追平　加時絕地反勝騎士

【NBA季後賽】NBA東岸冠軍戰今開打，紐約人明星後衛布倫臣（Jalen Brunson）全場狂轟38分、5籃板與6助攻，第4節挺身而出率隊從最多落後22分之下，經過加時賽以115：104逆轉擊敗騎士，也寫下自1970年以來季後賽最大的翻盤紀錄。



騎士前3節在後衛米曹（Donovan Mitchell）的穩定發揮與3分線火力發揮下，從次節起建立領先，他全場23投12中，砍下29分、5籃板另有6偷波，然而紐約人末節在布倫臣單節9投7中攻下15分下，打出18：1的攻勢拉近比分差，後備前鋒舒密特（Landry Shamet）在倒數45秒投入追平3分球，把比賽逼入加時。

布倫臣（白）狂轟38分帶隊反勝。（Getty Images）

NBA季後賽紐約人115：104逆轉擊敗騎士：

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加時賽紐約人連拿9分擴大領先，一度將優勢擴大至110：101，騎士叫暫停後試圖止血，但仍未能扭轉頹勢，除了米曹之外，「大鬍子」夏登（James Harden）僅得15分、4籃板、3助攻，莫比利（Evan Mobley）貢獻15分、14籃板，查列特阿倫（Jarrett Allen）則有10分、7籃板。

而紐約人除布倫臣外，前鋒布力捷斯（Mikal Bridges）貢獻18分，中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下13分、13籃板，後衛安奴比（OG Anunoby）也有13分，他在加時賽獨攬9分穩定軍心。

紐約人後備前鋒舒密特，在倒數45秒投入追平3分球把比賽逼入加時。（Getty Images）

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