NBA獨行俠新總裁上任即炒主帥　3億合約還剩4年　離任後繼續照袋

【NBA】獨行俠隊官宣，球隊已與主教練傑特（Jason Kidd）達成一致，雙方正式分道揚鑣，球隊將立即開始全面尋找下一任主教練。傑特與獨行俠的合同還剩四年，價值超過4000萬美元（約3.1億港元）。



據悉，球隊老闆杜蒙特（Patrick Dumont）授權球隊新任總裁烏治利（Masai Ujiri）做出了這一決定。有趣的是，傑特在前任哈里遜（Nico Harrison）被解僱後曾表示希望晉升為籃球運營總裁，但杜蒙特告知傑特，他不會被考慮進入管理層。而在隨後烏治利被聘用的整個過程中，傑特也是完全不知情。

獨行俠主帥傑特。（Getty Images）

獨行俠主帥傑特執教表現：

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烏治利在聲明中表示：「傑特都對獨行俠產生了深遠的影響。在我短暫到任的這段時間裏，我對他的建隊成果產生了極大的敬意，他將永遠是獨行俠家族的重要成員。在我們評估球隊籃球項目的未來時，我們相信現在是朝着新方向前進的正確時機。我們對這支球隊抱有很高的期望，並且有責任打造一個有能力持續爭奪冠軍的籃球組織。

我們將進行徹底、嚴謹的下一任主教練搜尋工作，並持續評估我們整個籃球運營團隊，以確保我們能夠達到獨行俠球迷期望且應得的競爭標準。

傑特於2021年6月開始擔任球隊主帥。在他的任期內共執教獨行俠410場常規賽，戰績為205勝205負，勝率50%；季後賽戰績為22勝18負，勝率55%。

本賽季獨行俠的戰績為26勝56負，其間2次打入季後賽，3次無緣季後賽，2022年闖入西岸決賽，在2024年更是打入NBA總決賽。可以說除了2023年戰績不佳主教練要背大鍋之外，在去年和今年沒進季後賽都是情有可原，球隊動蕩重建期間他的問題也沒那麼大吧。

2024年當錫（白衣）帶領的獨行俠闖入總決賽與塞爾特人爭冠。（Getty Images）

24/25賽季艾榮（Kyrie Irving）受傷、交易當錫（Luka Doncic），最終拿到狀元籤。今年艾榮沒有復出，球隊大方向本身也是擺爛給費勒（Cooper Flagg）練兵。

從本賽季來說，我覺得儘管戰績不佳，但至少從培養費勒這一塊做得還是很好的，而且傑特和費勒的關係也非常和諧。季初讓費勒打了一陣子控衛，也讓費勒後面很好的適應了聯賽，越打越好，控球、傳球和組織都有不錯的提升。

對大多數人來說，這兩年趕上艾榮受傷、當錫交易、加上培養狀元還行，傑特拿個合格沒問題。

獨行俠主帥傑特（左）與費勒（右）。（Getty Images）

只有一個可能就是球隊高層認為，傑特的水平可能暫時就只能到這了，想要奪冠靠他不行，所以長痛不如短痛。 作為傑特倒是沒什麼好擔心的，很大機會和很快會找到新工作，何況這剩餘的4000萬還會一直領取。

對於獨行俠來說，當錫時代的總經理和主教練都已經離開。下一步可能球隊也要徹底重建，而不是留着這些「老傢伙」了。K湯臣（Klay Thompson）確實已經能力不夠了，送走也正常。而已經痊癒的艾榮也不太符合年輕化的要求了，如果新賽季適配度不夠或者狀態恢復不好，也是極有可能就此別過了。

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