NBA季後賽｜雷霆G2擊敗馬刺總場數追平　夏頓史端疑扯人頭髮惹議

NBA西區冠軍賽第2戰，奧克拉荷馬雷霆靠著強悍的身體對抗，以122：113擊敗聖安東尼奧馬刺，將系列賽扳成1：1平手。不過此戰焦點除了勝負之外，雷霆中鋒夏頓史端（Isaiah Hartenstein）的防守尺度也引發巨大爭議，甚至在網路上掀起兩派球迷激烈論戰。



馬刺一哥雲班耶馬（Victor Wembanyama）首戰狂轟41分、24籃板，率隊歷經二度加時擊退雷霆。第二戰雷霆改由夏頓史端主防雲班耶馬，成功降低其破壞力。夏頓史端此役上場27分鐘，攻下10分、13籃板，其中包括8個進攻籃板；雲班耶馬則繳出21分、17籃板與4次封阻。

雷霆122：113擊敗馬刺。（Getty Images）

雷霆夏頓史端疑似拉扯馬刺卡素頭髮畫面：

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然而比賽過程中，夏頓史端多次強硬碰撞動作引發爭議，其中最受關注的一球，是他在爭搶籃板失利後，疑似直接拉扯馬刺後衛卡素（Stephon Castle）的頭髮，但裁判並未吹判犯規，讓許多球迷相當不滿。知名球評西蒙斯（Bill Simmons）就在社群發文狠批，認為若裁判持續放任夏頓史端用這種方式防守雲班耶馬，那他可以直接打滿48分鐘，直呼有夠荒謬。

不過名嘴貝勒斯（Skip Bayless）則持不同看法，認為裁判尺度其實偏向馬刺。他表示，外界只關注夏頓史端對雲班耶馬的肢體對抗，卻忽略馬刺對雷霆一哥基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的防守同樣粗暴。基捷斯阿歷山大賽後也力挺隊友，直言夏頓史端的上場徹底改變球隊節奏：

他代表我們球隊的身體對抗性，是球隊的硬漢與支柱，今晚我們確實看到了他對比賽的影響力。

NBA季後賽雷霆122：113擊敗聖安東尼奧馬刺：

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