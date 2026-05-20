NBA湖人勒邦占士將恢復自由身去向成焦點 傳大量球隊已主動聯繫
撰文：中天新聞網
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【NBA】湖人球星「詹皇」勒邦占士（LeBron James）今夏成為完全自由球員！41歲的他本季雖受傷病困擾，復出後仍繳出全能數據，帶領球隊闖進季後賽次輪，未來動向引發外界高度關注。
美國知名記者Shams Charania透露，日前在芝加哥選秀聯合試訓期間與勒邦占士經紀人Rich Paul碰面時，對方證實已有大量球隊主動聯繫。
Shams Charania表示，幾乎所有具備爭冠實力的球隊，自賽季結束後都曾致電詢問勒邦占士的意願，而他也認為，勒邦占士今年比過去更重視與家人相處的時間。
外媒分析，對勒邦占士有興趣的球隊可能包括雷霆、馬刺、騎士、紐約人、活塞與金塊等隊。
另一方面，湖人目前則傾向以當錫（Luka Doncic）作為未來核心打造新陣容，使得勒邦占士是否續留洛杉磯更加充滿變數，也讓他的下一步動向成為今夏NBA最大焦點之一。
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