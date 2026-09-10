女籃世界盃｜楊舒予韓旭砍雙雙率中國晉級八強　下場硬撼法國

【籃球】中國女籃周三（9日）在2026年國際籃聯女籃世界盃8強資格賽中以75：72險勝波多黎各晉級，將在周四（10日）的迎戰法國爭入4強。



雙方實力接近令戰情一度膠着，中國隊首節以24：21領先，半場結束時僅以41：40保持優勢。波多黎各第三節單節以13：11勝出，帶着53：52的領先進入末節。

中國女籃75：72險勝波多黎各，晉級8強。（新華社）

中國女籃75：72擊敗波多黎各的比賽精華：

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第四節還剩3分38秒時，波多黎各將比分追至66平。隨後韓旭命中後撤步三分球，羅欣棫又在還剩1分40秒時遠投得手，幫助中國打出一波6：0攻勢，以72：66取得全場最大領先。

波多黎各此後將分差縮小至兩分，楊舒予在比賽還剩17秒時兩罰全中。終場前一秒，波多黎各由斯塔福德（Imani McGee-Stafford）補籃得手，王思雨隨後兩罰一中，為中國隊鎖定勝局。

韓旭得到全隊最高的21分並搶下11個籃板，連續第四場比賽取得「雙雙」；楊舒予貢獻15分和全場最高的11次助攻，張子宇後備出場不到10分鐘得到13分，羅欣棫拿下10分。波多黎各的聖安東尼奧（Trinity San Antonio）得到24分、9個籃板、7次助攻和5次偷波。

中國女籃楊舒予（中）在比賽中突破上籃。（新華社）

羅欣棫本場首發出戰近33分鐘，得到10分、5個籃板，並在末節還剩1分40秒時命中關鍵三分。賽後她說：

首先恭喜我們團隊拿下了這場晉級8強的勝利。今天的比賽非常膠着，但我們堅持了中國女籃敢打敢拼、任何時候都不放棄的精神。對我自己來說，有些環節還沒有處理好，希望下一場對法國隊的比賽，自己在各方面能夠做得更好。

中國隊將在周四面對法國隊。這也是兩隊繼2022年世界盃後再次在8強賽相遇，當時中國隊戰勝法國隊並最終獲得亞軍。

中國女籃戰勝波多黎各，將在今天（10日）迎戰法國隊。（新華社）

當天進行的另一場8強資格賽中，澳洲在一度領先26分的情況下頂住意大利末節反撲，最終以82：80險勝，拿到最後一張8強入場券。澳洲將在8強賽中對陣西班牙。

至此，本屆世界盃8強全部產生。10日將依次進行美國對匈牙利、中國對法國、比利時對東道主德國以及澳洲對西班牙的比賽。