女籃世界盃｜中國大比數不敵法國無緣四強　全隊僅2人得分上雙

【籃球】中國女籃周四（10日）在2026年女籃世界盃8強賽中以61：90不敵法國，八強止步。儘管大比數落敗，但隊長楊舒予賽後表示，這是一場非常有價值的比賽。



比賽開局階段，法國憑藉快速攻防轉換佔據主動，一度以14：7領先。中國隨後加強內線進攻，並在首節還剩3分多鐘時以20：18反超比分。不過，法國以一波7：0結束首節，以25：20領先。

中國女籃61：90不敵法國，止步八強。（新華社）

中國女籃61：90不敵奪冠熱門法國比賽精華

+ 5

次節，中國進攻效率下降，單節僅得到11分。法國則通過防守壓迫和前場籃板不斷獲得進攻機會。半場結束時，中國隊以31：48落後。

換邊再戰，中國仍未能有效限制對方的轉換進攻。法國在第三節開局連得5分，把優勢擴大到20分以上。儘管韓旭和楊舒予連續得分，但中國仍以48：70進入末節。第四節法國牢牢掌控局面，分差一度達到31分，最終她們以90：61取勝，晉級四強。

中國本場兩人得分上雙。韓旭得到全隊最高的21分，並搶下9個籃板；楊舒予貢獻19分和5次助攻。張子宇得到7分、8個籃板和3次封阻，羅欣棫得到7分。

賽後楊舒予表示，法國是非常優秀的對手，中國從本場比賽中學到了很多。她說：

我們從未放棄，並且在場上傾盡了全力，所以我認為這是一場對我們非常有價值的比賽。

技術統計顯示，中國全場投籃命中率為46%，稍高於法國隊的44%，但在籃板球和失誤控制方面差距顯著。法國籃板以44：26佔優，其中前場籃板以19：2領先；中國出現20次失誤，比對手多12次；法國利用中國隊失誤得到30分，並取得20分的快攻得分，而中國這兩項數據分別只有4分和8分。

此前，中國小組賽首戰負於衛冕冠軍美國，之後戰勝捷克和意大利，以D組第二名晉級八強資格賽；隨後她們以75：72險勝波多黎各闖入八強。最終，中國以3勝2負結束本屆世界盃。

衛冕冠軍美國在當天另一場8強賽中以108：56戰勝匈牙利。