NBA｜艾比迪踢根寧咸要害扮無事再入樽　被追加一級惡意犯規

【NBA】費城76人球星艾比迪（Joel Embiid）今日（6日）遭聯盟追加一次一級惡意犯規，原因是他在日前對底特律活塞時，出腳踢了對方根寧咸（Cade Cunningham）的下體。



事發於昨天76人交手活塞之戰、首節進行到5分32秒，當時艾比迪在左側45度角三分線外接到球，接著作勢投籃，不過他跳起來後臨時改變主意，把球傳給了一旁的勒邦占士（LeBron James），然而就在他起跳的過程中，右腳卻往防守者根寧咸的雙腿之間踢過去，最終不慎踢到人家的要害。

76人球星艾比迪（左）與活塞球星根寧咸（右）。（Reuters）

不過艾比迪似乎沒發現自己踢到人，傳完球後將雙手掩着下體的根寧咸甩在一旁，自己往禁區走位，最後接應占士的傳球入樽。

針對這次的踢人，聯盟在進行重播畫面檢視後，追加給艾比迪一個一次一級惡意犯規。

此外，艾比迪在同一場比賽，於次節剩下1分25秒時，和對手史密夫（Tolu Smith）爆發衝突互推，吞下一次技術犯規。

根據NBA規則，一級惡意犯規的定義為「球員對對手做出不必要的身體接觸」。例行賽期間，球員每次被判一級惡意犯規，將累積1點惡意犯規點數；累積達6點便會遭到禁賽1場。此次追加判罰是艾比迪本季首次被判一級惡意犯規。

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