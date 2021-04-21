【Kobe】與Nike終結18年代言關係　重塑Mamba品牌攻入女裝市場

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-21 14:52

已故NBA名宿高比拜仁（Kobe Bryant）與品牌Nike合作多年，代言合約在今年4月13日到期。隨之傳出Vanessa Bryant決定不再續約的消息，引起外界關注「Kobe」和「Mamba」品牌的未來動向。 網民表示要趁早入手，以防Kobe系列絕跡，就連湖人後衛卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）都說：「要多買幾對。」

高比在1996年開始NBA生涯時曾與Adidas簽下代言，隨後在2003年「轉會」Nike，也成為了Nike中最重要的代言人之一，也推出過11款個人簽名籃球鞋，高比在2016年退役後，Nike仍有繼續發布新鞋。

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高比和二女兒Gianna Bryant在一次 直昇機失事中逝世。（Getty Images）

今年4月13日高比和Nike的合約到期，妻子Vanessa Bryant也決定不再續約。Nike發出幸聲明：「高比拜仁是我們和消費者之間重要的連結，推使我們Nike和身邊其他人一起進步。即使我們已和高比終止合約，但高比將會永遠是我們摯愛的Nike Family成員之一。」

高比在世時創立自己的「Mamba」公司和籃球學校。（Getty Images）

在高比退役後，Nike不再將「Kobe」系列放在第一順位。（Getty Images）

另外Vanessa Bryant向ESPN表示自己仍期望球迷能繼續穿上高比的球鞋，也會為此努力：「高比和Nike共同打造一些有史以來最好的籃球鞋，比起其他簽名鞋，NBA球員們穿Kobe看似更合適。我也希望與Nike建立終身合作關係，令 Kobe的產品能夠繼續發光發熱，我們將全力來紀念Kobe與Gigi（Gianna Bryant）留下的一切，這一點永遠不會改變。」雙方的聲明中，未有透露未來發展的共識，Vanessa明顯地想重塑「Kobe」和「Mamba」品牌。

「Kobe Bryant」終與Nike完結近20年的關係。（Getty Images）

美國有傳媒指出，高比在意外前曾與風險投資者 Shervin Pishevar討論，有意在2020年離開Nike並與其他籃球員成立「Mamba」公司，主因是由於Nike早已不將「Kobe」系列視為主打系列。Nike策略上主要集中在NBA現役球員中，如「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）等。

不少人表示要趁早多買幾對。（Getty Images）

Nike「Kobe」系列的歷代簽名鞋款：（按圖放大）

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在中止合約後，也傳出「Kobe」公司在過去一年已經低調的完成13個有關「Kobe」、「Mamba」、「Gianna」等的商標申請。其中「Baby Mambas」、「Lady Mambas」、「Play Gigi's Way」，可見高比系列有意向女裝和童裝界發展。

「Kobe」公司有意向童裝界發展。（Getty Images）

高比生涯威水史（按圖放大）：

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