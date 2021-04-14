【Kobe】高比拜仁退役戰五周年　賽前吐心聲：20年還奢求甚麼？

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-14 19:53

今天是美國時間2021年4月13日。 你本應該在享受和妻女的天倫樂，應該還會不時流出你變胖，挺着大肚腩的偷拍照，也許還會在得到奧斯卡獎後，涉獵更多籃球外的事。 至今仍言猶在耳的一句：「Mamba Out！」原來高比（Kobe Bryant）已經退役五年。

賽前高比通過視像接受了好友奧尼爾（Shaquille O’Neal）、WNBA名宿Lisa Leslie等人的訪問，談到退役戰，當時還在擔心高比打不打。畢竟37歲的老將，身上帶着隨時要入手術室肩傷、經歷重創的阿基里斯腱、多次大傷的手指還有數不盡的勞損。

50分？不，不可能。因為他會得60分。（Getty Images）

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所以的鎂光燈都是為他而亮。（Getty Images）

50？不，但我可以60分

「我希望你最後一戰在Staples Center砍下50分！」賽前奧尼爾（Shaquille O’Neal）在訪談中隔空向高比（Kobe Bryant）喊話。

「不，不可能，我想你能到現場。」高比笑說。

最後一場，湖人對上爵士，高比上場42分鐘，50射22中其中包括6球三分，狂轟60分，鏡頭轉到奧尼爾身上，他只能一面愕然。雖然以勝利作結，但我們都知道直到最後一刻，高比仍在為湖人追分，不是為了刷新甚麼紀錄，卻在以一球「Long Two」跳投帶領球隊反超97：96。

37歲的高比，仍堅持為湖人取多一勝。（Getty Images）

沒有劇本，只有想贏的心

最後101：96，湖人拿下漂亮一勝，伴隨高比的60分。但事實並不這麼風光，那天晚上猶如迴光反照。

「我湖（人）這一季才15勝，傷透我的心，坦白說這樣打下去難受嗎？」Lisa Leslie開門見山的問道。

那一夜，屬於他的一夜。（Getty Images）

「我很幸運這麼多年來都有蛋糕作甜品（贏球和冠軍），這一季沒有也沒有甚麼可以抱怨。」高比回道。留守湖人20載，直到最後一年仍未有放棄。

有人說，這是劇本：爵士「放水」、隊友傳球，因為高比才是主角。屬於高比的晚上，隊友無不將球權交到他手中，但在爵士重兵防守高比的同時，隊友並沒有為他製造更多空間。「三夾之內皆空檔」高比只是早已習慣一夫當關，2015-16年賽季17勝65負，勝率僅20.7%，37歲的高比仍能堅持場均17.6分、3.7籃板和2.8助攻。比起享受自己「show time」，高比更有想為湖人也好，為自己也罷，只拿下這一勝的決心，就像他說的，最驕傲的不是那些冠軍，而是在低迷沒有退縮的自己。

高比賽前就說不了不少內心話。（YouTube 截圖）

並不用50分的打賭，因為他早已經決定做給你看。（YouTube 截圖）

夫復何求？

「20年來，每一個人叫我要傳球，但到了今晚，每個人都說：『死也不要傳』」；「我從小就是湖人的死忠，我對這裏的每件事、每個球員都瞭如指掌；可以選秀、交易並且在這裏賣命20年，我還可以奢求甚麼？」

高比賽後拿起咪高峰說，引來迴盪場館的笑聲。那個哭笑不得的神情，還透出一點捨不得，20年，他多次說到自己已經準備好了。「Mamba Out！」放下咪高峰，披着毛巾轉身離開。

從一而終。（Getty Images）

退役5年你還好嗎？（Getty Images）

4月13日，從此被定為「Mamba day」。該夜平均票價為1766美元，比2010年總冠軍賽第七戰的平均票價還要高數倍，也就是高比這一戰價值3500萬美金 ，場內單單只是一頂帽子價格就高達3.8萬美元。另外ESPN轉播觀看高峰達538萬人，比勇士的最高收視再高出120多萬人次。

五年後的今天，高比不單從籃球場上退下來，也對人生說一句「Mamba Out」。

Mamba Out。（Getty Images）