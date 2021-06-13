NBA｜奴域斯基高燒依舊上場拼搏　領小牛圓夢奪冠破噓聲回饋球迷

撰文： 運動視界 最後更新日期： 2021-06-13 17:25

回首1998年的選秀會上，甫被密爾沃基公鹿在第九順位選中，奴域斯基（Dirk Nowitzki）這個來自德國維爾茨堡的年輕男孩就被交易到達拉斯小牛（獨行俠前身）。 離開家鄉越過大西洋來到美國，另一種語言苦惱着他，身體更是尚未適應職業水準，更面臨封館的窘境，以及表現不好時觀眾的噓聲。 文：feafow5221／運動視界

第一年賽季結算下來，奴域斯基場均8.2分、3.4籃板，命中率甚至只有4成出頭，對他來說，縱使擁有高薪的生活，但達拉斯似乎比不上那個遠在天邊的家鄉，離開這個念頭的種子悄悄在心中種下。還好，還有奴域斯基的恩師Holger Geschwindner以及他最好的朋友拿殊（Steve Nash）陪他度過這個艱難的時刻。

Holger Geschwindner知道，奴域斯基的對手會想盡辦法破壞他的身體平衡，妨礙他的出手節奏，也因此，身為一個「科學家性格」的教練，當他幫助自己的學生找到專屬於他自己的「武器」時，他就可以在這聯盟有立足的根基，甚至會成為致勝的關鍵──這也就是奴域斯基的單腳後仰跳投。當一個七呎巨漢可以有如此柔順的手感和平衡感，而那外踢的單腳雖然看似怪異，卻給他足夠的空間和時間調整出手，並讓他可以在球場上任何位置出手並命中，此後，兇猛的德製坦克將席捲聯盟。

回首1998年的選秀會上，甫被密爾瓦基公鹿在第九順位選中，Dirk Nowitzki這個來自德國Wurzburg（維爾茨堡）城市的年輕男孩就被交易到達拉斯小牛。（Getty Images）

而拿殊，一個同樣在1998年賽季被交易到小牛的加拿大籍後衛，也同樣面臨球場上的掙扎，場均只有7.9分和36%的命中率，球迷無不懷疑球隊經理Donnie Nelson和教練Don Nelson這對父子到底看上這兩個白人小伙子哪些優點。

兩個「同病相憐」的球員藉着「非美國人、成績慘淡、租屋處在隔壁」等因素有了革命般的情感。而兩人的破繭而出，搭配「鐵牛先生」芬尼（Michael Finley），組成聯盟中火力凶猛的小牛三劍客，不僅重新帶領小牛回到聯盟列強，重溫季後賽滋味，也開始了連年季賽保底50勝的佳績。

搭配「鐵牛先生」芬尼（Michael Finley），組成聯盟中火力凶猛的小牛三劍客。（Getty Images）

2004年賽季，或許是考量到三劍客組合在季後賽的局限，以及顧慮到球隊主控拿殊年紀和傷勢隱憂，小牛老闆古班（Mark Cuban）只願意為拿殊開出四年3600萬的合約，造成拿殊還巢回到鳳凰城太陽，並在迪安東尼（Mike D'Antoni）的教導下連續兩屆拿下聯盟MVP，也間接開啟奴域斯基在小牛獨自掌旗的年代。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

+ 85 + 85 + 85

時光來到2006年，時間剩下9.1秒，當泰利（Jason Terry）透過擋拆掩護後的三分出手沒能替小牛在American Airlines Center主場扳平比數，韋迪（Dwyane Wade）摘下籃板後將球用力地拋向天花板，慶祝邁阿密熱火成軍以來的第一冠。

除了和隊史首冠失之交臂外，小牛輸的四場比賽，韋迪一個人總計獲得73次罰球機會，那「金貴」的身軀和裁判難以理解的哨音標準，都是小牛球迷難以忘懷的痛楚。

拆掩護後的三分出手沒能替小牛在American Airlines Center主場扳平比數。（Getty Images）

常規賽奪MVP 季後賽被「黑八」

如同為回應質疑一般，奴域斯基在隔年賽季帶隊打出67勝15敗聯盟第一的戰績，而且也順利加入聯盟歷來僅有九人的180俱樂部（50-40-90 Club，即是球員全季投射命中率超過50%、三分球命中率超過40％和罰球命中率超過90%），並靠着好成績奪得該年常規賽MVP。

但好景不常，在季後賽達拉斯小牛遇上昔日恩師Don Nelson執教、被球迷戲稱為「土匪軍團」的金州勇士。白朗戴維斯（Baron Davis）靠着厚實的身材不斷的打點小牛的後場陣容，而艾利斯（Monta Ellis）的速度和積遜李察臣（Jason Richardson）的體能也給小牛帶來極大的麻煩，此外史堤芬積遜（Stephen Jackson）的站前防守也令奴域斯基無法進入狀況，每到季後賽數據就會再度進化的奴域斯基難得在季後賽數據下滑，最終只留下平均19.7分，命中率38.3%，三分命中率21.1%的難堪紀錄，在整場身穿「We Believe」黃色球衣的勇士球迷加油聲包圍之下，小牛也成為季後賽首輪採取7戰四勝制後首次被「黑八」（頭號種子球隊遭8號種子擊敗）的隊伍。

季後賽達拉斯小牛遇上昔日恩師Don Nelson執教、被球迷戲稱為「土匪軍團」的金州勇士。（Getty images）

季賽一條龍，季後一條蟲

賽後憤怒的奴域斯基還用垃圾桶在勇士的客隊休息室通道上砸出一個大洞，這個大洞如同那些質疑他的聲音一樣，似乎再也難以擺脫。常規賽可以連續多年拿下50勝以上的佳績，季後賽卻無法成為高舉總決賽獎盃的那支球隊，「季賽一條龍，季後一條蟲」的標籤也狠狠地黏貼在小牛身上。

接下來數年，球隊的主控從哈里斯（Devin Harris）換成了鳳還巢的傑特（Jason Kidd），教練也從艾菲利莊臣（Avery Johnson）換成了卡勞（Rick Carlisle），但不變的事情是，縱使在常規賽可以有不錯成績，取得不錯的種子順序，奴域斯基也依舊在季後賽打出高水準的數據和表現，卻始終無法跨出西區，重回總冠軍的賽場上。

教練也從艾菲利莊臣（Avery Johnson）換成卡勞（Rick Carlisle）。（Getty Images）

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

2010-11賽季到來，衛冕軍湖人準備再次挑戰三連霸，而勒邦占士（LeBron James）則做出震驚世人的「Decision」，將天賦帶往佛羅里達，與韋迪、保殊（Chris Bosh）組成熱火三巨頭，準備開始他們「NOT1、NOT2、NOT3」的旅程，雷霆三少則有光明般的未來等着他們。

而小牛，則是重新續約了他們的頭牌奴域斯基，並用人肉支票Erick Dampier換來真達拿（Tyson Chandler），這點補強就當下而言，或許無法滿足小牛迷對暑假自由市場的期待，但他們不知道的事情是，這個曾經因傷勢疑慮被雷霆退貨的真達拿，會是小牛奪冠的重要拼圖。

勒邦占士（LeBron James），將天賦帶往佛羅里達，並和韋迪、保殊（Chris Bosh）組成熱火三巨頭。（Getty Images）

不一樣的一年

球季開始前，泰利將奧拜仁獎盃的紋身刺在身上，彷彿想向球迷證明這個賽季將有所不同，好景不常的是，球隊的二當家卡龍畢拿（Caron Butler）一月初時遭遇臏骨肌腱斷裂的傷勢，讓小牛的前景蒙上不少陰影，雖然最終以第三種子的佳績進入季後賽，但賽前卻被專家預測認為是最可能被下剋上的組合。

第一輪前三戰以2：1領先的小牛，第四戰在拓荒者的Rose Garden Arena球場面臨極大挫敗，羅爾（Brandon Roy）第四節獨拿18分，整場24分的表現率領拓荒者克服18分的差距拿下此場勝利，人們熟悉的那隻「季後賽的小牛」似乎又回來了。

奴域斯基和泰利並不這樣認為，在接下來的五六兩戰，兩人分別共拿下45分及55分並幫助小牛順利通過第一輪考驗，這小小的變化對於小牛球迷來說，似乎暗示今年季後賽會是不一樣的一年。

泰利將奧拜仁獎盃的紋身刺在了身上，彷彿想要向球迷證明這個賽季將有所不同。（Getty Images）

第二輪小牛面對衛冕之師湖人，當大部分湖人球迷還在想着西區冠軍賽要如何面對雷霆三少或者灰熊黑白雙塔的陣容時，小牛再度跌破眾人眼鏡，只經過四場比賽就「SWEEP LA」。第四戰小牛除了以62.5%的命中率投進破紀錄的20顆三分外，極大的分差還讓安祖拜林（Andrew Bynum）失去運動家風度肘擊貝里亞（JJ Barea）並被驅逐出場，這難堪的落幕絕非衛冕軍當初所能想見。

西岸冠軍戰面對雷霆時，不論是伊巴卡（Serge Ibaka）或是哥連臣（Nick Collison）都無法有效限制奴域斯基的發揮，而JET和JJB率領的板凳更是比下雷霆還尚未成熟的夏登（James Harden）。第四戰第四節倒數五分鐘，比數是99：84雷霆領先15分，當觀眾以為年輕的三少會將比數扳平成2：2時，小牛反打出了17：2的高潮，並在奴域斯基整場拿下40分的傑出表現下，取得重要的一勝，並順利挺進總冠軍賽。

奴域斯基整場拿下40分的傑出表現下，拿下重要的一勝，並順利地挺進總冠軍賽。（Getty Images）

當來到總冠軍系列賽，平均年齡偏高的小牛，似乎難以面對年輕力壯的熱火軍團以及他們侵略性的防守反擊。當第二戰第四節倒數7分14秒，韋迪投進零度三分後，比數來到73：88，15分的領先讓占士興奮地捶着韋迪的胸膛，彷若他們已經拿下第二場勝利，但韌性十足的小牛再次克服15分落後，並靠着奴域斯基的左切拿下最終勝利。

第四戰奴域斯基在高燒到38.9度的情況下，依舊上場拼搏，這次靠着右切穩住戰局。第五戰賽前，占士和韋迪模仿奴域斯基咳嗽的畫面透過電視轉播傳遍世界，這似乎成為激勵小牛拿出好表現的一針強心劑，小牛最終以68%的三分命中率「搶七」成功。

小牛最終以68%的三分命中率，擊敗熱火「搶七」成功。（Getty Images）

經過了數年，一樣的對戰組合，只是場地換成溫暖南灣的AmericanAirlines Arena，於比賽的最後讀秒階段，達拉斯小牛的主將奴域斯基激動的飛奔回休息室。這次他知道，他所期望的一切終將達成，冠軍錦旗將在美航中心升起，這一冠不僅打破多數人對他的質疑，也是他獻給達拉斯這座自始至終一直支持他的城市和球迷最好的一份大禮。

回首整個季後賽，沒有真達拿的協防、籃板和激情，沒有馬利安（Shawn Marion）負責看管對手頭號得分手，沒有Jet和JJb提供的火力支援，沒有傑特穩健的控場能力，沒有Peja Stojakovic 的回魂三分，這支球隊都不可能走到最後笑擁勝利；但沒有奴域斯基作為球隊的核心和頭號得分點，整個體系不會運作得如此順利。

沒有他們，這支球隊都不可能走到最後笑擁勝利。（Getty Images）

縱使沒有隔年的封館，沒有新的勞資協議，身為理性的球迷，真的很難同意真達拿所說，同一個團隊可能可以再度連霸，但這樣一群渴望奪冠的老將、一個願意為球隊不惜成本投資的好老闆，以及付出自己一切的球星組成團隊，對球迷來說都難以忘懷。

縱使小牛目前已經有了冉冉上升的新星當錫（Luka Doncic），但那一年奇幻的季後賽旅程，對小牛迷來說─是無與倫比的美好回憶。

同場加映，NBA曾改名的球隊 你知多少？（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：曾經的美好---那些年我們支持過的球隊】