大專籃球．徐穎榆｜看遍花花世界　也不忘因籃球而起的初心

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-12 16:12

大學五件事，其中一件應該是發掘世界。 在學界女籃勁旅協恩中學經歷6年全天候籃球生活後，徐穎榆（阿魚）享受大學的自由、也走進「Influencer」的花花世界——拍漂亮照片、試用最新化妝品……但，升上中文大學三年，她兩度助球隊奪得大專盃季軍，她想說的是：「我沒因花花世界而耽誤籃球。」

今屆大專盃季軍戰中，中大女籃和港大女籃的戲碼，有如重現學界經典對決——協恩中學對漢華中學。中大同樣以防守制勝，力克馬丹鳳領軍的港大女籃，終以73：46大勝奪季。和中學時代不同，中大三個層次的防守部署，讓分工更清晰，也讓小時候已經是防守大鎖的徐穎榆，在大專籃球中感受更多防守的樂趣。

對徐穎榆來說，大學和中學最不同的是有更多時間和機會發掘新事物。（張倩儀攝）

精英賽最佳防守球員「冧莊」三年，也在最後一年榮膺最有價值球員，這是中學時代全心為籃球努力的成果，「阿魚」的想法一向清晰，中學畢業後，她沒多想就報讀中大SPE（體育運動科學系），盼以後能作育英才，她的心，始終在籃球、也在體育。

「但上到大學，不可以只有籃球吧。」阿魚笑說，踏足社會前，她決心要把握時間，多見識籃球以外的世界。

徐穎榆中學6年除了籃球就是讀書。（鄭子峰攝）

因着一次潮流雜誌訪問，阿魚認識了現在的經紀人，在他邀請下踏上Influencer之路——利用社交媒體上的追蹤人數為化妝品、運動品牌等宣傳產品，出席品牌活動和拍攝，雜誌、訪問更是常見。

本已想趁大學生活多見世面的阿魚自然樂於接受新嘗試，自此身份既是「球員」、「大學生」、也是「素人模特兒」，她的社交媒體上，每張照片都是化妝品、或是時裝品牌擺拍，看似已投入這花花世界。

徐穎榆不時出席品牌活動和拍攝。（受訪者提供）

走了世界看一遍 教學初心從未變

「最怕別人覺得我接觸這圈子後，就不再努力打球。」阿魚坦言。出席活動、拍攝，只有在不妨礙籃球和讀書的情況才會做，但這並不是為了出名，只是另一種學習方式。

學習面對鏡頭，眼神和肢體動作都講究；和陌生人展開話題、表達自己也是一種學問，她分享道：「有一次我和一班專業模特兒同場拍攝，她們真的所有衣服都可以『carry』得很好，動作自然也漂亮⋯⋯」阿魚一臉驚歎，然而，嘗試過後，她深明自己永不會、也不想成為專業模特兒，「見識過後，更讓我覺得自己是個籃球員。」

阿魚沒有因為這個花花世界而忘記目標。（受訪者提供）

+ 7 + 7 + 7

不時有品牌送禮物和邀請拍攝，但對阿魚來說，這樣的機會都是額外收獲，除了經歷和眼界，她沒有想從中得到什麼。「協恩6年都沒有機會看看籃球以外的世界，所以這趟旅程是『Bonus』。」

即使眼前有過繽紛的生活，但當初二話不說選擇了中大SPE、學手語、學習不同的運動，全因做體育老師的決心從未因此改變——這個夢想，也是因籃球而起。自小學開始，籃球一直是她全力以赴，也是讓她最為感激的事：「所有事都是籃球為我帶來的，而一開始叫我打籃球的就是小學的體育老師。」體育影響生命，阿魚親身感受過，所以當她細想前路時，也覺得自己可以成為下一個作育英才的老師。花花世界，沒有改變這一點。

「我知道自己在做什麼。」阿魚一如以往的堅定，長大了，視野變寬，就算發現世界上有趣的事不只得籃球，但走了一遍，籃球還是她心中的第一。