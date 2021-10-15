女籃｜WNBA決賽入樽掀高潮　觀眾基斯保羅與卜克起立歡呼

在NBA正式開季前，WNBA率先打入決賽周，不少NBA球員如尼拉特（Damian Lillard）、基斯保羅（Chris Paul）、卜克（Devin Booker）等都有入場支持女籃。

周四（15日）的賽事中，兩隊激戰至加時，讓男士們都忍不住歡呼。



雖然WNBA的迴響不及NBA，但卻一樣精彩，甚至每場都會有NBA球員入場力撐。2021年球季進入尾聲，由39歲老將Diana Taurasi帶領的鳳凰城水星對上有狀元前鋒Candace Parker的芝加哥天空。

Diana Taurasi。（Getty Images）

Candace Parker。（Getty Images）

兩隊都不乏奧運金牌球員，其中芝加哥天空有三人籃球金牌中鋒Stefanie Dolson。鳳凰城水星陣容更「星」，除了有「G.O.A.T.」（Greatest Of All Time）的Diana Taurasi、Skylar Diggins-Smith還有東奧決賽攻入30分，身高2.03米的Brittney Griner。

兩大中鋒對決。（Getty Images）

今年31歲的Brittney Griner，8年的WNBA生涯中累積24次入樽，其中只有2次在季候賽階段。（Getty Images）

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Brittney Griner決賽入樽

不少人覺得女籃的觀賞性比男籃低，但決賽第二戰，Brittney Griner和Skylar Diggins就讓NBA球星們都忍不住起立歡呼。

第一節中段，鳳凰城水星進攻，Brittney Griner為Diana Taurasi單擋後入楔，在低位捕到機會，眼見籃下空無一人，Brittney Griner輕輕一跳入樽。

兩隊戰至加時，Skylar Diggins在最後一個攻勢，隻身殺入內線上籃得手，由領先89：86拉開至91：86奠勝，局數追平1：1。基斯保羅隨即起立鼓掌和卜克也馬上舉起金色的相機留影。

All of us watching Game 2 of the #WNBAFinals pic.twitter.com/ul0JzL0Sva — Bleacher Report (@BleacherReport) October 14, 2021

不過今屆WNBA決賽，焦點太多落在鳳凰城水星的Diana Taurasi身上，以39歲之齡先擊敗同梯好友Sue Bird，再打入決賽，此舉引來不少NBA球員的關注，紛紛在社交平台分享。

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