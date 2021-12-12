李祉均累了仍保雙位得分　季尾爭取留守職業籃球的反省

WCBA常規賽進入尾聲，李祉均周日（12日）出戰第13場賽事，由陝西天澤對上河北衡水湖。

手感、狀態稍欠，李祉均明顯有疲態，但仍找到不同的手段進攻，保持雙位數得分，全場攻入13分、交出3籃板、2偷波和1助攻。



陝西隊近幾場陷低谷，未嘗一勝，至今錄2勝12負；今場再對上排名第13位，6勝8負的河北隊。陝西雖然開到好頭，但隨即被對手反撲，河北能輕易殺入籃下「Easy Basket」，防守間出現漏洞，首節拉開8分差。

李祉均比季初有明顯的疲態。（直播截圖）

（直播截圖）

今場李祉均首節末段上陣，多次試射中距離跳投，卻未有得手。李祉均近日手感漸冷，比起季初的把握力稍欠，也明顯較累。但她也發現問題，在場上會做更多入楔、反跑上籃的起手，一樣保持雙位數得分；今場亦然，李祉均也多次博得罰球機會，全場8射7中。

今場上陣22分鐘。（直播截圖）

雖然第二節打出一段17：18，但陝西在換邊後無力延續攻勢。河北全場起手81次共34中，反觀陝西僅56射19中，起手次數無疑受籃板數影響。雖然陝西平均身高1.76米，比對手高出2厘米，但卻欠缺籃下的統治力，全隊僅摘下22個籃板球，比對手主力中鋒林青容的個人數據還少2個。

多次進攻機會下，河北輕易拉開分差，戰至下半場，河北經已拉開30分。陝西在控衛周月明的連中3球三分下，稍稍收窄，但最後仍以60：84落敗，周二（14日）將會對上遼寧女籃。

全場攻入13分。（直播截圖）

李祉均今場上陣22分鐘，攻入13分、抓下3籃板、2偷波和1助攻，雖然表現未算太差，但鏡頭下的她明顯累了。雖然錄音中的李祉均說到自己未算好「謝」，但也直認自己有點疲態：「隔日就打，沒有休息和自我調整，已經幾星期沒有真正休息，半天都沒有。」隔日比賽、比賽前一小時練習、賽前賽後開會。沒有比賽的日子，兩小時練習、健身、看影片、開會，開季幾星期至今未有一天放假。

「累，是體力的累，和香港的精神累不同。」李祉均笑說，在香港可能日間上學、上班，比賽前教波，感覺是沒有停下來好好準備比賽的累。但在職業世界，她能全心全意打球，卻是體力的累，累得思路也不清晰。「加上上場覺得可以贏但輸了，自己、球隊也有點洩氣。」

球季至今已出戰13場，李祉均仍有3場時間再改善，反省到自己仍有許多不足。「好多衝搶、籃板最近少好多，被Pick後的防守可以再拆好一點；進攻的高，自己有機會、有空位又未能把握好，我主要靠速度多，所以技巧上和博罰球要再改善。」球季將到尾聲，李祉均最大的想法是繼續留下，「可不可以這樣說呢⋯⋯要再發揮得更淋漓盡致。」