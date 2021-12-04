女籃｜李祉均20分鐘轟23分　短短10場打出身價　內地網民：牛！

加入中國女子籃球聯賽（WCBA）陝西天澤的李祉均，周六（4日）再出戰生涯第10場賽事，迎戰聯盟排名第三、現時9勝0負的四川女籃。

李祉均全場攻入23分，但兩隊分差太大，陝西未能追分，最終73：120不敵。



面對人腳、實力相距大的比賽，陝西慣例一節節換人，李祉均今場第二節上陣，一貫的專注搶分上，10分鐘攻入7分，其中包括三分球2中1。球隊整體發揮不及對手，雖然在首節打出22：27咬住，但第二、三節「大出血」，尤其換邊後，四川多次封下陝西隊的上籃和傳球路線。

李祉均全場攻入23分，包括3球三分。（直播截圖）

在落後40分、53：93，李祉均再度上陣，多次上籃博罰球不成，中距離跳投也在高大防守者面前稍為失準，惟折返跑「Back Door」上籃屢試不爽，加上2球三分再得手，全場20射9中，攻入23分。陝西隊最後仍以73：120大比數落敗，下場將會對上新疆，迎戰奧運三人籃球國手王麗麗。

實力相距大，未能收窄比數。（直播截圖）

內地網民和媒體的評價：

李祉均在短短十場比賽就打出身價。（陝西天澤微博）

雖然陝西天澤現只錄2勝8負，排名第13，李祉均仍未成球隊正選人腳，但其短短10場，場均22.6分鐘的表現已經深入網民的心。內地有女籃專頁，報導有關李祉均打出職業生涯新高28分，球隊官方微博隨即留言和分享，並寫下：「你可以永遠相信李祉均！」可見李祉均已經贏得信任。同時，也吸引到球迷的眼球，留言表示厲害。