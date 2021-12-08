女籃｜李祉均再刷生涯新高29分　談WCBA陰濕腳：有人提過我要小心

近日WCBA「攝腳」一事鬧哄哄，讓人關注到內地女籃的對抗性和安全。

周三（9日）香港第一人李祉均效力的陝西隊，迎戰由台灣第一控衛彭詩晴率領的天津隊。雖然李祉均末段爆發，上籃連取6分仍以80：90不敵。

身型本偏瘦削的李祉均，對於聯盟的對抗程度，



現時排名第14的陝西對上僅1勝10負的天津隊，按過往戰績，實力上較對手強，但卻在上半場被拉開19分。彭詩晴的中距離穩定，半場就攻入15分，加上陝西內線頻頻失守，半場落後39：55。

彭詩晴全場攻入24分。（直播截圖）

李祉均尾段爆發攻入29分。（直播截圖）

李祉均第二節上場，上陣9分鐘射入8分，包括一球三分；下半場開始即打出「And-1」 ，在彭詩晴的防守下再取3分。陝西展開追分攻勢，但在打出7：2後停下，加上未能守住彭詩晴的中距離和馬卓低位的接應，造成漏洞，陝西未能收窄比數。

末段，雖然仍有15分差，李祉均在短短的一分多鐘內不斷反跑上籃和快攻連取6分，更博得罰球迫使對方主力韓紫琪5犯離場，但由於差距太多，最後只能以80：90不敵天津。李祉均再次打出生涯新高29分，21射12中，高達57.1%的命中率、3助攻、2籃板和2偷波。

彭詩晴。（Getty Images）

（直播截圖）

首次對上台灣「一姐」，李祉均笑言自己「學嘢」，因為彭詩晴身高僅1.63米，卻能在WCBA生存多年，必然有原因：「她很冷靜，不論對手的防守怎樣，都可以冷靜處理，判斷也做得好。」李祉均表示彭詩晴比自己更矮，她能做到的，自己也應該要有能力做到。「例如Pick完，如何引對手來，或是引兩個對手，做出一個Mismatch，捉時間差都是自己要學和加強的。」

昨日WCBA的「攝腳」一事，李祉均雖然沒有看直播，但知道消息後身在聯盟中的她也覺得很恐怖。「我們隊中都有江蘇人，第一下就會覺得『洗唔洗咁呀』，認為當下是故意的，因為當下她（孫麗）已經叫得很慘，但仍沒有縮腳，其實當下不應該再顧球。」

李祉均表示每場比賽和練球前都會痴Tape。（陝西微博）

李祉均提到隊友們因為有微博消息，都不斷收到家人和朋友關心，自己就比較少：「很多人問我們打了（FUCS隊）沒有，那時候對抗性不是太大分別，不過賽前也有人提醒過我要小心一點。」

說到WCBA的對抗，身在其中的李祉均，認為日常比賽其實沒有外界想像的這麼嚴重：「算有職業道德，對身體的對抗多，但又未到打架。」身型瘦削的她，打法上也會因應對手的對抗而調整，盡量減少「埋身」。坦言球證對防守者手部分動作捉得嚴，但卻仍漏判不少，球隊間對球證的投訴算多。雖然「攝腳」難防，李祉均也說到只能自己小心，「每次練球、比賽基本上都會『打固定』，就是腳踝痴Tape，所有人都要，對手會拉下你、推下，但又未到『收咧腳』。」