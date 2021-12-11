李祉均數據比同齡位置優勝　遭江蘇重點防守　仍轟全隊最高分

李祉均周五（10日）晚上出戰WCBA第十二場賽事，所屬的陝西天澤對上江蘇南鋼。雖然李祉均上場19.2分鐘，攻入全隊最高15分，但仍未能阻止對手以89：78拿下勝利。

球隊戰績欠奉，但首戰職業賽場的李祉均在多場賽事中，打出比同齡、同位置球員更亮眼的表現。



近日，WCBA因為「攝腳」一事鬧得沸沸揚揚，江蘇南鋼當時對上FUSC，球員孫麗遭FUSC聯隊谷宜瞳「攝腳」踩中，其後證實足踝甩骹及三處骨折，連韌帶都被撕裂，球季報銷。



有見及此，李祉均今日碰上的江蘇沒有孫麗，但球隊火力未有影響，在首節先佔領先優勢。

李祉均今場交出全隊最高15分，外加4籃板、1助攻、1偷波、1封阻。（直播截圖）

效力陝西天澤的李祉均第二節上陣，近期表現出眾的她遭對手針對性防守，一持球就會2個防守者撲出。戰至中段，李祉均一球「And-1」後甦醒，接連中距離命中，協陝西將比數收窄至只有1分，打出一段21：10。

慣用「五上五落」換人方式的陝西隊，李祉均末段再上場。一度再被拉開9分之差，李祉均試用三分追分，但手感平平，至尾段連入數球快攻中距離跳投，比數再咬緊。可惜，防守較為鬆散，被對手屢屢找到空檔起手，最後仍以78：89不敵江蘇。

1995出生，職業球員生涯第一年，已打出高於水平的數據和表現。（陝西隊微博）

李祉均與同齡、同位置球員數據比較。（01美術製圖）

1995年出生，今年26歲的李祉均今年首戰職業賽場，比起WCBA同年、平均在聯盟打滾6年的球員，絕對是遲「入行」，但數據、表現卻不比人輸蝕。

雖然至今李祉均僅一場上選上陣，其餘時間大多擔任第六人，但角色無阻其上場時的表現。截至第11場數據，李祉均平均上陣23.4分鐘，場均16.8分，比起同年同位置球員高出7.46分，另外籃板場均3.5個，也高出平均0.4個。另外，1.6個偷波也平均的1.49較高。

但比賽間最讓評述讚嘆，就是身高1.7米的她，竟無懼封阻比自己高出半個頭以上的對手的球，場均0.7個封阻，更在對上大慶女籃一戰中，造出3次。