李祉均被遼寧中鋒撞倒在地　WCBA末節爆發小宇宙6射全中

WCBA球季臨近尾聲，李祉均周二（14日）出戰第14場賽事，由陝西隊對上遼寧隊，略顯疲態的李祉均，在末節被對手中鋒撞倒在地而激發「小宇宙」，單節6射全中，攻入14分，但最後仍以69：75憾負。



連場敗仗，加上無間斷的訓練，李祉均上場賽後一度表示自己有疲態，但時間無多，必須重新振作迎戰最後幾場賽事。今場現排名第16的陝西對上第14位的遼寧，兩隊實力相若，上半場比數一直緊咬，雖然遼寧佔上風，但難以拋開陝西。

李祉均第四節爆發。（直播截圖）

李祉均第二節上場，前場的疲態不減，手感也明顯未有太大改善；不過，今場陝西打出極佳的內外配合，穩住陣腳。換邊後，陝西被對手打出一段20：13拉開比數，陝西隨即陷入苦戰，李祉均也因為被對手的單擋撞倒在地而退場休息。

末節，李祉均再上陣，氣勢和表現都與前三節不一樣，單節6射全中，包括2球三分，攻入14分。率陝西在最後關頭追至只剩3分，但最終仍以69：75不敵遼寧。李祉均全場交出20分、4籃板、3助攻、2偷波。