NBA｜格連訪麥基迪談中國影響力　姚明時代被小球興起打擊

NBA雖然植根美國，但市場之大已經遍佈全球，其中中國也是一大商機，不少球星深明這個道理。

最近，前NBA火箭名宿麥基迪（Tracy McGrady）受邀現身勇士前鋒格連（Draymond Green）的節目，大談中國對NBA的影響，以及當年的姚明和火箭。



球迷們大概都了解，由姚明時代開始，中國內地對NBA的關注大增，市場也隨之愈來愈大，不少球隊、球員都明白是商機所在；其中有明顯受益的，就是與姚明合作多年的麥基迪。

麥基迪現身格連的節目中。（Youtube截圖）

NBA在中國有商機

格連在節目中問到，麥基迪表示因為姚明，自己的品牌影響力也有增無減：「雖然我在效力魔術時，球衣已是中國銷量第一，1999年後我幾乎每年都會去中國；與姚明做了隊友後，還打了第一次NBA中國賽，姚明起碼提升我的品牌影響力近50倍。」格連也認同，很多人都不知道中國對NBA的影響力。

（Getty Images）

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憶起與姚明合作的日子

麥基迪和姚明曾是火箭最佳拍檔，但麥基迪憶起當時原來也經歷一段磨合期：「你知道當年我在奧蘭多連續兩年取得得分王，到了火箭史坦雲根迪（Stan Van Gundy）跟我說：你不可能再拿得分王了。」因為球隊的「Big Man」也要參與進攻，比賽節奏變慢：「那時候變了另一種打法，我需要新的進攻機會。」麥基迪慢慢適應了新打法，並愈來愈好：「和姚明一起打球是有趣的事，他那麼高卻有很好的技巧。」

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回憶千禧年代，原來最打擊火箭不是湖人，也不是馬刺，是時代。麥基迪提到當是小球慢慢興起，例如紐約人有拿殊（Steve Nash）、夏恩馬利安（Shawn Marion），達拉斯小牛（獨行俠前身）和猶他爵士都開始打小球，我們變得很難打。」

現役誰最像自己？

話鋒一轉，格連又問到覺得現役有哪些球員和最像麥基迪自己，麥基迪果斷給出2個名字：「保羅佐治（Paul Geroge）和杜蘭特（Kevin Durant），他們都讓我想起自己。」認為兩人都有很多得分板斧，特別是杜蘭特的投籃方式和天賦就是成就他的原因。