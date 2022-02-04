NBA｜新秀賽名單出爐　小波爾愛德華領銜　4大名宿任主帥

NBA全明星賽2022即將展開，適逢NBA 75周年，新秀挑戰賽也有新玩法，周五（4日）官方公布陣容名單和教練人選，確實讓人期待。
今屆新秀挑戰賽，一舉由2隊對碰改為4隊，人數也擴增到28人，以目標得分制決出冠軍——即是首2場賽事，先得「50分」球隊為之勝出；進入決賽，將會把上場得分累計，以「75分」為得分目標，最先得到75分為冠軍。
4支球隊的教練均從NBA「75大」球星中選出，今日NBA公布將由「手套」披頓（Gary Payton）、勇士隊初代神射手力克貝利（Rick Barry）、「運球教科書」湯馬士（Isiah Thomas）以及米高佐敦（Michael Jordan）心中的歷史最佳之一的占士禾夫利（James Worthy）擔任。
新秀挑戰賽四大教練︰
球員方面，24位新秀中，最受注目的有「二年生」小波爾（LaMelo Ball）、愛德華（Anthony Edwards），一年生蘇傑斯（Jalen Suggs）、J格連（Jalen Green）、狀元基迪根寧咸（Cade Cunningham）等，另再有MarJon Beauchamp、Dyson Daniels、Jaden Hardy、Scoot Henderson 4位來自發展聯盟的點燃隊加入。
接下來將會以抽籤形式，由4大傳奇挑選手下的球員，一改自2014年沿用至上屆的美國隊對抗世界隊。
The 2022 #CloroxRisingStars player pool!— NBA (@NBA) February 2, 2022
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