NBA｜上籃失手累球迷痛失60萬獎金　普辛基斯暖心舉動圈粉

NBA不少球迷除了看球，也少不了投注，早前一位球迷在網上發布，上載自己投注的截圖，一口氣預測4場賽事的首位入球者，不過人算不如天算，只差一點點⋯⋯

長人普辛基斯（Kristaps Porzingis）上籃「炒粉」，連帶球迷760倍彩金都飄走。



預測4場比賽的首名入球者，已經猜中了前三分，分別是積倫布朗（Jaylen Brown）、卜克（Devin Booker）和高拔（Rudy Gobert），連中三元後卻只差一場。

當時普辛基斯該球有着很好機會，在擺脫防守者後卻自己失手，間接讓球迷也「炒粉」。如果該球命中，他本來下注的100美元，就可以領回76320美元（約594,400港元）的獎金，不過他只能怪天意。

長人普辛基斯（Kristaps Porzingis）上籃「炒粉」，連帶球迷760倍彩金都飄走。（Getty Images）

Porzingis sent a signed jersey to a bettor that missed out on $76K when KP missed a wide-open layup 👏



(via @Jimjame1234 @FDSportsbook) pic.twitter.com/lR5efdgUo1 — br_betting (@br_betting) January 27, 2022

普辛基斯事後得知，竟然大方送上自己簽名的落場版球衣，更在上面親筆寫下道歉字句：「很對不去，我那可上籃失手，讓你的76000美元飛去了。」球迷在收到「大禮」後，坦言：「記住，普辛基斯不欠我甚麼，但他也很好的聯繫我，更送上簽名球衣，是很值得敬佩。」看來普辛基斯一舉又收納了一堆球迷。