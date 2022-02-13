NBA｜夏登加盟76人球衣一小時內售罊　費城脫衣舞店參一腳歡迎

NBA早前的重磅交易，施蒙斯（Ben Simmons）如願由76人轉投籃網；另一邊，夏登（James Harden) 也告別籃網改披76人球衣，夥拍艾比迪（Joel Embiid）。

開心的除了夏登還有費城球迷，夏登的76人1號球衣開賣一小時就售罊。



據美國媒體報導，夏登的76人球衣今日（13日）開賣，每件售價售價165美元，然而球衣在76人的官方商店上架後不足一小時，就被搶購到一件不剩，更有不少費城的餐廳表票歡迎夏登到店內免費用餐。

夏登（James Harden) 也離開籃網，紐約的傷心地。（Getty Images）

夏登球衣上架不足一小時即賣完。（Twitter）

球衣售罊。（Twitter）

但說到最合夏登心意的「歡迎活動」，或許不是免費用餐——費城當地一間脫衣舞店為了「吸Like」無所不用其極，在Instagram上放上一張照片，相中是脫衣舞舞台，背景是一幅「歡迎夏登來到76人」的海報，台上更有張大雙腿、以籃球遮蓋重要部位的脫衣舞孃「加持」，歡迎這位出名愛玩的NBA球星進駐費城。