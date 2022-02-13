NBA｜籃網教練拿殊安排神射手特訓　施蒙斯「射球差仍是全明星」

NBA交易日限期前，籃網和76人達成重磅交易協議，一星換一星，其中「消失」多時的施蒙斯（Ben SImmons）轉投籃網後馬上「上水」，表示自己會積極備戰復出。

看來他的「心理問題」已經解決，籃網主帥拿殊（Steve Nash）直言施蒙斯不射波已經夠強，更有部署地解決問題。



雖然未必要急進地練好三分，但施蒙斯現時只有59.7%的罰球命中率，卻是必須要提升的。（Getty Images）

早前，施蒙斯如願由76人轉投籃網，與夏登互換東家，逃離費城。施蒙斯之所以消失多時，主要都是因為「心理問題」影響，除了外界批評他的外投能力，球隊也讓他有一定的壓力。

後來施蒙斯因心理問題拒絕出賽，76人只好妥協，停止向他罰款並為他提供心理輔導，但他拒絕接受球隊任何幫助。

拿殊心中有數，也有相關的配置讓施蒙斯盡快「康復」。（Getty Images）

轉隊只是第一步，要施蒙斯發揮到才是重點。拿殊在最近的訪問中提到施蒙斯即使沒有三分，也相當有能力：「他有太多方面可以幫到現在的籃網，即使有射波問題，仍是一個全明星球員。」

拿殊心中有數，也有相關的配置讓施蒙斯盡快「康復」，始終費城為他帶來的心理陰影，解決需時。

施蒙斯如願由76人轉投籃網，與夏登互換東家，逃離費城。。（Getty Images）

施蒙斯入隊後，球隊將會安排前NBA射手、現時為籃網球員發展助理教練的哥華（Kyle Korver）進行射波特訓。

哥華是NBA史上最強射手之一，三分命率達42.9%、史上第九，罰球命中率也有87.7%，雖然施蒙斯未必要急進地練好三分，但現時只有59.7%的罰球命中率，卻是必須要提升的。

他有的防守和組織能力，是籃網現時最缺乏的。（Getty Images）

最後拿殊話中的意思，就是要讓施蒙斯做自己擅長的事，用自身擁有的能力，幫助球隊。雖然外圍起手的能力，比起隊友如杜蘭特（Kevin Durant）和艾榮（Kyrie Irving），甚至是新加入的小居里（Seth Curry）都差得遠，但他有的防守和組織能力，是籃網現時最缺乏的。

拿殊所提出的計劃，大概是一個對施蒙斯來說，比較好的「用法」，重磅交易後無疑讓外界期待新的化學作用。