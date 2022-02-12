NBA｜簡達轉會即被火箭棄用　「全世界將感到震驚」

塞爾特人中鋒簡達（Enes Kanter Freedom）近日被交易到火箭，但火箭隨即宣布放棄。

外界推測與其勇於發聲，經常在網上嘲諷中國的行為有關。



在瑞士出生、土耳其長大，29歲的簡達（Enes Kanter）今年宣誓入籍美國，更改名為「自由」（Freedom），正式將名字更改為自由（Enes Kanter Freedom），原來的姓氏「簡達」，會變為他的中間名。

簡達（Enes Kanter）今年宣誓入籍美國。（Getty Images）

近日被塞爾特人交易到火箭的他，還未入隊就直接被棄用，現成為自由球員。隨即在Twitter發文：「全世界將感到震驚。」外界推測，這或與交易前五小時，Twitter上轉載內容有關習近平的《衰仔樂園》（South Park）風格動畫有關。

曾直斥占士與Nike的關係，「大帝（占士）視金錢高於道德」（Money over Morals for the King）。（Getty Images）

近日被塞爾特人交易到火箭的他，還未入隊就直接被棄用。（Twitter截圖）

一向勇於為社會公義及人權問題發聲，不單持續與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）針鋒相對，更直斥占士與Nike的關係，「大帝（占士）視金錢高於道德」（Money over Morals for the King）。簡達也曾表示過，自己不關心政治：「我唯一關心的是人權、自由，以及為無發言權者發聲，大家應該捫心自問，我們存在分歧，但可以做什麼一起讓世界變得更好？」