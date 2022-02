NBA｜簡達轉會即被火箭棄用　「全世界將感到震驚」

塞爾特人中鋒簡達(Enes Kanter Freedom)近日被交易到火箭,但火箭隨即宣布放棄。

外界推測與其勇於發聲,經常在網上嘲諷中國的行為有關。



在瑞士出生、土耳其長大,29歲的簡達(Enes Kanter)今年宣誓入籍美國,更改名為「自由」(Freedom),正式將名字更改為自由(Enes Kanter Freedom),原來的姓氏「簡達」,會變為他的中間名。

簡達(Enes Kanter)今年宣誓入籍美國。(Getty Images)

近日被塞爾特人交易到火箭的他,還未入隊就直接被棄用,現成為自由球員。隨即在Twitter發文:「全世界將感到震驚。」外界推測,這或與交易前五小時,Twitter上轉載內容有關習近平的《衰仔樂園》(South Park)風格動畫有關。

曾直斥占士與Nike的關係,「大帝(占士)視金錢高於道德」(Money over Morals for the King)。(Getty Images)

近日被塞爾特人交易到火箭的他,還未入隊就直接被棄用。(Twitter截圖)

一向勇於為社會公義及人權問題發聲,不單持續與土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)針鋒相對,更直斥占士與Nike的關係,「大帝(占士)視金錢高於道德」(Money over Morals for the King)。簡達也曾表示過,自己不關心政治:「我唯一關心的是人權、自由,以及為無發言權者發聲,大家應該捫心自問,我們存在分歧,但可以做什麼一起讓世界變得更好?」