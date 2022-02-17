【NBA】湖人戴維斯恐怖受傷　右足踝扭曲90度　全場焦慮（有片）

湖人今日106：101擊敗爵士，中止了連敗頹勢，惟賽後沒有人有一絲笑容。
賽事第二節，主力安東尼戴維斯（Anthony Davis）在一次落地不順扭傷腳踝，從畫面可見AD痛苦不堪，全場人士嚇得發不出聲。
戴維斯今日狀態事實不錯，就在受傷前的一節多的時間，他已9次起手射入7球，獨攬17分。
奈何世事總愛捉弄人，其後AD在一次跳起接球落地時，不慎踩到防守者的腳，右腳踝觸地一刻，已扭曲90度。
AD隨即倒地不起，並連環滾地表現相當痛楚。莫說是湖人球員及球迷，就連爵士一眾亦表現擔憂，近距離見證整個過程的萊斯奧尼爾（Royce O’Neale），也立即劃出十字聖號，祈求AD安全。
受傷一刻（慎入）：
AD再次受傷，可謂大傷湖人元氣，不幸中的大幸是，隨後戴維斯立即接受X光檢查，並顯示沒有結構性損傷。
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