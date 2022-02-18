NBA｜艾榮主場上陣無期　施華「幫口」突破紐約防疫盲點

NBA籃網球星K艾榮（Kyrie Irving）去年因為拒絕接種疫苗，未能披甲上陣。如今雖能參與作客賽事，成「兼職球員」，對球隊幫助不大。

周四（17日）NBA總裁施華（Adam Sliver）竟開腔「幫口」，提出紐約市防疫規定「有Bug」。



紐約防疫規定，球員必須要接種疫苗後才能進入場館打球，但只限主隊球員，作客球員並不受此限。起初，艾榮拒絕接種新冠疫苗，不合紐約市防疫規條，於是不准參加籃網的訓練，及主場比賽。球隊因而發出了禁賽艾榮決定，NBA總裁施華則表示艾榮遭禁賽，與聯盟無關。

艾榮因此缺席季初賽事，後來因球隊答允才回歸球場，只出席作客賽事。及至近日，NBA總裁施華也出面，質疑紐約市的防疫規定。

艾榮表示堅決拒絕打疫苗。（Getty Images）

「對我來說，奇怪的是只適用於主場球員；如果規則是要保護場館內的人，那沒有接種疫苗的作客球員可以在籃網主場打球，但主場球員不能，對我來說就不合理。」施華突破盲點。

早前，紐約市長亞當斯（Eric Adams）曾表示會「重新檢視」疫苗規定，但不久之後又公開表示維持原判，讓籃網一場歡喜一場空。今次，在施華發聲後，他隨即表示認同，但同時強調自己對於更改規定相當謹慎且掙扎，擔心會發出錯誤訊息，如為職業運動只開先例會造成混亂。

NBA總裁施華。（Getty Images）

現時籃網慘陷11連敗，杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣，換走夏登（James Harden）後施蒙斯（Ben SImmons）尚未出場，連最「穩陣」的艾榮都受限於防疫，未能主場上陣。若紐約修改防疫規定，將會是一大轉機。