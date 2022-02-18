NBA｜球衣銷售湖人佔美國30州榜首　13位名宿人氣高踞不下

球迷買球衣是指定動作，幾乎每推出新款都掀起大家入手的衝動。

據美國裝備商Lids統計，NBA球衣在50個州的銷售情況，除了現役、新款引人購買外，還人意想不到的是，「薑還是老的辣」。

米高佐敦（Michael Jordan）、高比拜仁（Kobe Bryant）、艾佛遜（Allen Iverson）三大傳奇之外，還有他。



據美國裝備商Lids統計2021-22賽季，NBA球衣在美國50州份銷售的情況。球員分面，勒邦占士（LeBron James）一人獨佔30個州份之冠，緊隨其後的就是米高佐敦，不過只佔3個州。現役球員中，祖傑（Nikola Jokic）、米曹（Donovan Mitchell）、尼拉特（Damian Lillard）、崔楊格（Trae Young）和泰譚（Jayson Tatum）都各自在效力球隊所在的州份居冠。

占士（LeBron James）一人獨佔30個州份之冠。（Getty Images）

連姚明也在蒙大拿州居冠。（Getty Images）

不過，退役球員也不輸蝕。除了米高佐敦佔3個州，還有13位名宿各佔1個州份，包括高比、艾佛遜、卡達（Vince Carter）、拿殊（Steve Nash）等，連姚明也在蒙大拿州居冠。

以球隊為單位的話，湖人仍是最高人氣，銷售第二的則是公牛。湖人的人氣不單在加州和一些沒有NBA球隊的州省橫行，更「侵佔」了不少對手的領地，例如佛羅里達州、俄亥俄州等。