NBA｜簡達獲諾貝爾和平獎提名　飯碗不保仍無悔為人權發聲

早前被火箭隊在交易後十分鐘裁走的NBA球員簡達（Enes Kanter Freedom），向來勇於為家鄉土耳其和各地人權議題發聲，最近獲挪威議會提名為諾貝爾和平獎候選人。

簡達隨即在Twitter上表示：「有時候挺身而出，比你收到下一份薪水更重要。」



簡達對獲提名諾貝爾和平獎感榮幸。（Instagram）

今年29歲，在瑞士出生、土耳其長大的簡達（Enes Kanter）2021年宣誓入籍美國，更改姓氏為「自由」（Freedom），正式將名字更改為簡達自由（Enes Kanter Freedom）。

他向來大膽針對人權和自由議題發聲，例如持續與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）針鋒相對，即使是NBA巨星勒邦占士（LeBron James），他也敢於直斥其非。

簡達曾直斥占士與Nike的關係，「大帝（占士）視金錢高於道德」（Money over Morals for the King）。（Getty Images）

點圖睇：簡達以戰靴發聲

雖然最近簡達被火箭釋出，成為自由球員，但同時也迎來好消息。簡達獲挪威議會提名，成為諾貝爾和平獎候選人之一，表揚他多次挺身就人權、公義問題表達意見，甚至在衣服、鞋子上表達立場。

簡達曾表明，自己不關心政治，只是關注人權、自由等的問題，希望能有一個更好世界。獲提名後，簡達也在Twitter上表達感言，簡單一句：「有時候挺身而出，比你收到下一份薪水更重要。」