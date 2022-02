NBA｜簡達獲諾貝爾和平獎提名　飯碗不保仍無悔為人權發聲

早前被火箭隊在交易後十分鐘裁走的NBA球員簡達(Enes Kanter Freedom),向來勇於為家鄉土耳其和各地人權議題發聲,最近獲挪威議會提名為諾貝爾和平獎候選人。

簡達隨即在Twitter上表示:「有時候挺身而出,比你收到下一份薪水更重要。」



今年29歲,在瑞士出生、土耳其長大的簡達(Enes Kanter)2021年宣誓入籍美國,更改姓氏為「自由」(Freedom),正式將名字更改為簡達自由(Enes Kanter Freedom)。

他向來大膽針對人權和自由議題發聲,例如持續與土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)針鋒相對,即使是NBA巨星勒邦占士(LeBron James),他也敢於直斥其非。

簡達曾直斥占士與Nike的關係,「大帝(占士)視金錢高於道德」(Money over Morals for the King)。(Getty Images)