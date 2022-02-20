NBA明星賽｜唐斯破居里紀錄三分賽奪冠　堅持戴頸鏈出賽原因感人

球員不能戴飾物上場是常識，不過今屆NBA明星賽周末就有例外。

唐斯（Karl Anthony Towns）戴頸鏈上場，不僅拿下三分賽冠軍，以29分打破居里（Stephen Curry）的紀錄，還是史上第一位三分王中鋒。

賽後，唐斯親吻頸鏈，看着天空原來有意思。深情過後，不忘強調自己沒有自吹自擂。



今屆三分賽，不少大熱在首圈出局，例如CJ麥哥林（C.J. McCollum）、拿芬（Zach LaVine）、今季三分入球最多的雲菲特（Fred VanVleet）

、米爾斯（Patty Mills）。本以為是崔楊格（Trae Young）的天下，首位出場的唐斯卻在決賽「跑出」，以29分殺對手一個措手不及；隨後崔楊格和簡納特（Luke Kennard）也只拿下26分不敵。

射入29分後，不斷大叫「I Told You！」（我說過的）。（Getty Images）

對手祝賀唐斯。（Getty Images）

賽後，唐斯親吻頸鏈，看着天花若有所思，其實是紀念因新冠肺炎逝去的母親。疫情之中，唐斯一下子失去7位親友，對他打擊極大，卻沒有讓他陷入低谷，「感激聯盟破例允許我戴母親的頸鏈參加三分賽。」唐斯提到聯盟本來禁止球員佩戴任何飾物參賽，卻為他開了先例。

自爆早前在對上公牛的時候，就跟拿芬說自己會贏。（Getty Images）

雖然唐斯事前被外界認為僅是陪跑份子，但他一向稱自己是「最好射術的Big Man」，信心十足，他射入29分後，不斷大叫「I Told You！」（我說過的），更對同是「Big Man」的奧尼爾喊話：「我就跟你說，Shaq，拉斯維加斯（的賠率）是錯的，我早說了。」

不單打破居里的三分賽決賽紀錄28分，更成為首位奪三分賽冠軍的中鋒。（Getty Images）

唐斯又自爆早前在對上公牛的時候，已跟拿芬說自己會贏，三分賽前又重申一次，首輪和最後一輪上陣前，又對被淘汰的拿芬再說同一番話，最後更不忘再拿「尾彩」，笑說：「奪冠之後，我就說我真的贏了。」也許唐斯有點喋喋不休，但奪冠賠率11倍的他爆冷「跑出」，不單打破居里的三分賽決賽紀錄28分，更成為首位奪三分賽冠軍的中鋒。