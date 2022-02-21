NBA明星賽｜75大傳奇50人眾首一堂　米高佐敦飛越千里驚喜現身

今屆明星賽最特別之處，就是中場舉行NBA 75大出場儀式，雖然75大傳奇未能全員到場，仍成為明星賽周末的焦點時刻。

75大傳奇中，在世的61人，有50人現身場內，出現難得一見的畫面。



半場休息，NBA舉行75大出場儀式，分別由前鋒、中鋒和後衛按位置出場，大家都穿上75大球裝外套，走上中場的圓形台上。當中除了有「魔術手」莊遜（Magic Johnson）、「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）等老牌球星，還包括近代如艾佛遜（Allen Iverson）、加尼特（Kevin Garnett）等，另有現役如「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、尼拉特（Damian Lillard）、占士（LeBron James）等球星。

75大傳奇中，在世的61人，有50人現身場內，出現難得一見的畫面。（Getty Images）

NBA75大傳奇亮相︰

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據NBA總裁施華（Adam Silver）表示75大球星各有不同原因：「預計75大球星中，目前在世的61人，大概有50人能在明星賽中亮相。」未能到場的傳奇如拿殊（Steve Nash）、柏賓（Scottie Pippen）聯盟則安排播放影片亮相。

高比入75大。（直播截圖）

高比早逝未能親身參與。（直播截圖）

明星賽精彩畫面︰

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壓軸登場的，就是「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），據美媒報道，作為「23XI Racing」老闆的佐敦本來人在Daytona 500賽車場，但後來驚喜現身NBA 75大現場，不少網民都表示：「人不是在Daytona嗎？怎麼突然就到了克里夫蘭？」車程14小時、986英里的距離，佐敦也可以在美國時間晚上分秒不差地出現，沒有錯過重要時刻。

壓軸登場的，就是「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）。（Getty Images）

可惜，今屆全明星隊隊長杜蘭特，雖然原定因傷缺陣，但因外婆逝世而突然決定不到場參與。另外，擁有最多冠軍指環、塞爾特人名宿羅素（Bill Russell）也在社交媒體中提到自己需要無奈錯過：「我很驕傲可以成為全明星球員12次，所以我不會輕易做出錯過明星賽的決定，特別是NBA慶祝75大的活動；但是我對待疫情也不會鬆懈，我要做出對自己健康最好的決定。」

擁有最多冠軍指環、塞爾特人名宿羅素也在社交媒體中提到自己需要無奈錯過。（Getty Images）

數位「小將」莫蘭特（Ja Morant）、當錫（Luka Doncic）等致辭祝賀名將們。（Getty Images）

今屆NBA全明星賽獎盃︰

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雖然不少球星因個人原因缺席，有所失色，但50位傳奇同時上場，是難得一見的畫面。數位「小將」莫蘭特（Ja Morant）、當錫（Luka Doncic）等致辭祝賀名將們，表示新一代會將NBA繼續傳承下去。

昔日明星賽畫面︰