NBA明星賽餘溫︱當錫被波神偷襲開心到發呆　「佢知道我個名」　

NBA成立75周年，今屆明星賽遇上聯盟75大傳奇中不少名將，焦點自然是姍姍來遲的米高佐敦（Michael Jordan）。他一來便向魔術手莊遜（Magic Johnson）挑機鬥波，搶盡風頭。

除此之外，「籃球之神」其實尚有一個小動作，令22歲的當錫（Luka Dončić）驚喜萬分。



佐敦「偷襲」後輩當錫得手，二人笑作一團。（影片截圖）

米高佐敦2003年正式退休時，當錫只得4歲。即使遠在斯洛文尼亞，「籃球之神」的威名當然無人不識。反而MJ離開球場多年，對新一代依然相當熟悉，較為令人意外。



明日賽上演當日，身為「23XI Racing」老闆的佐敦本應人在Daytona 500賽車場，眾人以為他不會出席。怎料當中場休息、大會公布NBA 75大傳奇名單時，位列第一的佐敦施施然壓軸出場，為眾人送上驚喜，引來全場熱烈掌聲。對於連續第3次入選的當錫而言，這份驚喜是別人的雙倍。

MJ偷襲當錫成功！（影片截圖）

MJ偷襲當錫片段：

Michael Jordan and Luka Doncic at #NBAAllStar pic.twitter.com/38ogO34t5h — JP Sports (@OfficialJPSport) February 21, 2022

佐敦一出場，一眾後輩個個上前跟他打招呼兼希望「打卡」合照，唯獨當錫擁有與眾不同的待遇——被米高佐敦偷襲！

大家有無錯過這精彩一幕？（Twitter）

事緣MJ看到當錫時，突然頑皮心大作，乘對方不覺從後施以熊抱，當錫看到對方竟是佐敦，立即開懷大笑，年紀相差37載的兩代巨星，笑作一團。

片段中可見，MJ還向當錫說了句：「我愛你（I love you）」，二人握手閒聊數句，佐敦再講多句：「要保持健康哦」才依依不捨地放手，看來十分欣賞這位小輩。

當錫受訪談及獲佐敦主動擁抱的感受。（影片截圖）

當錫被佐敦偷襲時，樣子看來有點呆。他事後受訪稱，「我不知道如何解釋那一刻感受，實在太神奇了。那實在是難以置信。」

令他最開心的一點是：「MJ知道我個名，這實在意義重大。那是個難以置信的時刻，我不能用言語來表達。」

事實上，當錫年紀輕輕已縱橫歐洲和NBA賽場，不斷刷新各項數據和紀錄。即使與佐敦的打球風格截然不同，籃場上影響力一樣驚人，絕對是有力改變NBA以至籃球的未來巨人。MJ特別送上一句「要保持健康」，正是看好當錫日後成就。