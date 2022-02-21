NBA明星賽｜三分神準　居里16球三分獲MVP 　終破K湯臣單場紀錄

NBA明星賽周一（21日）早上上演正賽占士（LeBron James）率隊以163：160擊敗杜蘭特（Kevin Durant）隊。

雖然今年假克里夫蘭、占士「主場」舉行，更由占士一球起手完結賽事獲勝，但MVP就落在今場有超強三分表現的居里（Stephen Curry）身上，獲得全新的高比拜仁（Kobe Bryant）MVP獎盃。



今屆明星賽繼續沿用近年的打法，前3節進行12分鐘的對賽，每節重新開始計算分數。直至第4節時將之前3節比數疊加，並不再限時，只要任何一隊能夠達到首3節總分數再加上代表高比的「24」分目標分數為之勝出。

半場經已射入8球三分的居里，今場命中率極高。（Getty Images）

兩隊分別在上半場各贏一節，第三節更以45：45平手，直到第四節，杜蘭特隊以139：138領先分一分開始，目標需要達到163分。果然前三節輕鬆、表演性質為主的賽事，到了第四節全然不同，兩隊防守力度加強，其中「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）更是籃板、偷波、封阻「樣樣有」，除了爭勝，看似也想要得到MVP的殊榮。

居里有嘗試起手破安東尼戴維斯於2017年寫下的52分紀錄，但卻未能命中。（Getty Images）

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另外，半場經已射入8球三分的居里，今場命中率極高，全場27射16中全取50分。回到後備席，問隊友︰「全明星賽單場最高分是多少」，雖然最後2分，居里有嘗試起手破安東尼戴維斯於2017年寫下的52分紀錄，但卻未能命中，最終由占士中距離起手中籃，結束比賽。

居里全場攻入50分，更大破單場明星賽三分，以及隊友K湯臣（Klay Thompson）單場14球三分的紀錄，居里更眾望所歸榮獲今屆明星賽MVP，成為首位擁有高比拜仁明星賽MVP獎盃的人。居里提到自己上屆因傷未能出席，在家看電視已經覺得很刺激：「全明星賽有自由，我可以盡情發揮自己，因為有終極目標得分大家防守用力了很多。」雖然最後沒有打破安東尼戴維斯紀錄，但居里笑說自己試過，也盡力了。

但MVP就落在今場有超強三分表現的居里（Stephen Curry）身上，獲得全新的高比拜仁（Kobe Bryant）MVP獎盃。（Getty Images）

到了第四節全然不同，兩隊防守力度加強。（Getty Images）

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