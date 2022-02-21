NBA明星賽｜米高佐敦「挑機」魔術手　籃球之神非主角仍成焦點

NBA明星賽除了比賽好看，場外的球星互動更是精彩。

適逢NBA 75周年，不少名宿、傳奇都出現在鏡頭前，其中壓輻出場的「籃球之神」。

米高佐敦（Michael Jordan）先後和後輩擁抱、示好，更不忘「Trash Talk」魔術手莊遜（Magic Johnson）。



米高佐敦在與前輩魔術手莊遜相遇時，一如既往稱其「Old Dog」，隨即「挑機」換鞋上場單挑，他說：「換上你的鞋子，我們現在就來一場1 ON 1！」。

魔術手莊遜大笑彎腰，雖然看似玩笑，但米高佐敦表情認真，有網民提到看來米高佐敦不是開玩笑，只可惜最後沒有上演這場大戰。

雖然米高佐敦非主角，但話題總是卻圍繞他。（Getty Images）

雖然米高佐敦非主角，更因由橫跨佛羅里達州和俄亥俄州而遲到，未有現身NBA75大拍攝，但話題總是卻圍繞他。

大概少有地能同場遇見不同年代的名宿，現役球員們都表現興奮，當錫（Luka Doncic）、「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、唐斯（Karl Anthony Towns）都各自與佐敦打招呼閒聊幾句。「字母哥」更打趣地說：「第一次見面，我上去介紹自己，他竟然知道我是誰。」

即便是占士（LeBron James），也抱住以小粉絲要「Show off」給偶像看的心情。皆因與高比（Kobe Bryant）稱兄道弟的米高佐敦，與占士的互動較少，是少有同場出現。

Michael Jordan and LeBron James share a special moment at the #NBA75 Ceremony.



Greatness. pic.twitter.com/wrRYwtGYzy — NBA (@NBA) February 21, 2022

NBA75大傳奇亮相︰

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「我很少有機會和米高佐敦出現在同一個場館，所以今晚的Fade Away致勝球，我不可以錯過機會，這是受到米高佐敦啟發的。」賽後，占士坦言自己是要做給米高佐敦看，表示如今的成就都是受其激發：「從小到大，我一直想成為他一樣的球員。」果然「籃球之神」走到那裡都是焦點所在。

占士坦言自己是要做給米高佐敦看，表示如今的成就都是受其激發。（Getty Images）

明星賽精彩畫面︰