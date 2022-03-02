艾迪杜高普化身小球迷　遇見兒時偶像AI：因為你我才打籃球

1990至2000年代的NBA影響着世界籃球壇，那時候聯盟星光熠熠，不少巨星也成為了小球迷的學習對象。
當年仍是一個小球迷的艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）在NBA明星賽周末，就碰見了兒時偶像－艾佛遜。
公鹿官方在社交媒體上載一條「字母哥」追星片段，而對象就是76人一大標記艾佛遜（Allen Iverson）。艾迪杜高普看到偶像立即印不住大叫「Allen Iverson！」隨後AI亦以「殺手」稱呼對方問好。
艾迪杜高普接着「示愛」，並表示：「我開始打籃球都是因為你，我的兄弟，我開始打籃球都是因為你！」AI滿臉笑容，畢竟兩屆MVP是自己的粉絲，確實也是驕傲的事。
「字母哥」把握機會再重申一遍：「我不想打擾你，我只是想告訴你，我看過你的故事、你的紀錄片，你曾說因為MJ（米高佐敦）開始打籃球，我是因為你開始打籃球的；太瘋狂了！」
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