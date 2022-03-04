籃球熱話｜柏臣斯重提高比闊綽往事　請對手狂歡不手軟

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）早逝，但其後從不少球員的回憶中，仍拼湊出不同的故事。

最近宣布退役的柏臣斯（Chandler Parsons）在節目中重提當年和高比的互動，以及一張讓他完全笑不出的帳單。



柏臣斯最近在Podcast節目《All the Smoke》回憶自己的新秀年（2011年），當時他為火箭作客湖人。作為初生之犢，教練麥希（Kevin McHale）提點他，敵軍球星高比不單不會手下留情，更會打心理戰。

當時柏臣斯將教練的話記在心中。然後比賽期間，高比竟問他：「今晚火箭隊會留在洛杉磯嗎？我幫你們準備夜店消遣。」柏臣斯即大膽地回應高比，稱：「這是你打心理戰的伎倆吧。」

柏臣斯最近在Poscast節目《All the Smoke》回憶當年與高比的互動。（Getty Images）

比賽後，柏臣斯就收到一則訊息，寫着：「已經幫你們安排好了夜店。」下款是「Mamba」（高比的外號），他最終還是帶着隊友，按高比的安排到夜店狂歡，然而收到帳單後卻完全笑不出來，因為金額高達2萬2千元美金（約17萬2千港幣）！

當柏臣斯苦惱之際，夜店員工只說了一句：「請簽上高比拜仁的名字。」意味帳單是由高比代付，這件事讓柏臣斯記憶猶新，「雖然大家都說這個人很難搞，但他真的超正！」

面對高比的大方，柏臣斯曾以為是對方的心理戰。（Getty Images）