高比拜仁離世兩周年｜意外現場豎立Kobe雕像　「傳奇是永恆不滅」

2020年1月26日，NBA傳奇球星高比拜仁遇上直升機空難離世，震驚全球體壇。
一晃眼，兩年已經過去，在墜機意外發生的卡拉巴薩斯（Calabasas），一名藝術家將高比與女兒的雕像暫時放在現場，再度向這位NBA傳奇致意。
兩年前，高比拜仁（Kobe Bryant）與二女兒Gianna在洛杉磯搭乘直升機時，在卡拉巴薩斯山上遇到濃霧，其後直升機失事，高比父女二人與另外7人全數罹難。
為了紀念這位NBA傳奇，美國藝術家Dan Medina特意製造高比與女兒的雕像，並放置在事發地點。雕像上的高比穿上24號的湖人球衣，左手搭着女兒的肩膀，而Gianna則穿上8號的球衣，手持一個籃球，並雙雙露出笑容。雕刻上刻上「英雄來來去去，但傳奇是永恆不滅」（Heroes come and go but legends are forever），同時刻上另外7名死難者的名字。
這個雕像暫時放置在卡拉巴薩斯山上，這名藝術家希望日後可以創造一個更大型的雕像紀念高比。
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