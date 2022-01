高比拜仁離世兩周年｜意外現場豎立Kobe雕像　「傳奇是永恆不滅」

2020年1月26日,NBA傳奇球星高比拜仁遇上直升機空難離世,震驚全球體壇。

一晃眼,兩年已經過去,在墜機意外發生的卡拉巴薩斯(Calabasas),一名藝術家將高比與女兒的雕像暫時放在現場,再度向這位NBA傳奇致意。



兩年前,高比拜仁(Kobe Bryant)與二女兒Gianna在洛杉磯搭乘直升機時,在卡拉巴薩斯山上遇到濃霧,其後直升機失事,高比父女二人與另外7人全數罹難。

為了紀念這位NBA傳奇,美國藝術家Dan Medina特意製造高比與女兒的雕像,並放置在事發地點。雕像上的高比穿上24號的湖人球衣,左手搭着女兒的肩膀,而Gianna則穿上8號的球衣,手持一個籃球,並雙雙露出笑容。雕刻上刻上「英雄來來去去,但傳奇是永恆不滅」(Heroes come and go but legends are forever),同時刻上另外7名死難者的名字。

這個雕像暫時放置在卡拉巴薩斯山上,這名藝術家希望日後可以創造一個更大型的雕像紀念高比。

高比空難現場放置雕像,紀念這位一代球星。(Instagram截圖)